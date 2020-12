Imperia, il Comune incentiva la mobilità sostenibile: in arrivo 12 nuovi portabici a piazza Dante. Investiti oltre 7 mila euro in arredi urbani

In arrivo 12 portabici a tre posti da installare a piazza Dante. Lo ha deciso l’amministrazione comunale di Imperia che ha proceduto all’acquisto attraverso il Mepa, il mercato elettronico riservato alla pubblica amministrazione, dove è stata individuata una ditta a Venezia che ne aveva disponibilità. In tutti l’investimento del Comune è stato di 7 mila e 538 euro, importo comprensivo di Iva e spese di trasporto, ed entro questa settimana verranno installati nell’appena riqualificata piazza Dante. Si tratta in particolare di portabici a tre posti, “semplici, funzionali, resistenti agli agenti atmosferici, così è riportato nella determina dirigenziale varata dal settore dei lavori pubblici, senza particolari esigenze di manutenzione e sufficientemente robusti”.

I portabici presenti attualmente sono quelli acquistati in precedenza dal Comune e sono quindi provvisori e rientrano in quelli solitamente usati per i centri storici. Non appena arriveranno i nuovi, questi verranno spostati presso altri punti cittadini.

L’acquisto di questi beni rientra nell’obiettivo di incrementare l’uso della bicicletta anche nei normali spostamenti urbani e anche nella riqualificazione degli arredi urbani cittadini. Su questa strada infatti, diversi sono stati gli interventi posti dal Comune, ed in particolare dall’assessorato retto da Laura Gandolfo, che negli ultimi mesi ha visto riqualificare molte vie e piazze cittadine e tra tutti gli interventi spicca sicuramente il centro di Oneglia con i portici di Via della Repubblica, via Bonfante e piazza Dante.

Il comune di Imperia poi, punta come azione da compiere nel breve futuro, a rientrare nella classifica dei 'Comuni ciclabili'. In Liguria sono solo tre: Sestri Levante, Loano e Diano Marina. Un numero esiguo che vede la nostra regione, e la nostra provincia, in fondo alla classifica nazionale. 'Peggio' della Liguria fanno solo Umbria, Lazio, Calabria, Sicilia e Sardegna. Per rientrare nella classificazione infatti, 'Comuni Ciclabili' riconosce gli sforzi di tutte quelle amministrazioni locali che mettono in pratica concrete politiche per la mobilità in bicicletta, “perché una città a misura di bicicletta è prima di tutto una città per le persone”: questo il loro motto.

'Comuni Ciclabili' inoltre, valuta il grado di ciclabilità dei comuni, vale a dire quell’insieme di infrastrutture e azioni che li rendono adatti ad essere vissuti e visitati in bicicletta, un strumento utile ai cittadini e ai turisti. Uno scopo quest’ultimo che rientra a pieno titolo nella programmazione di interventi e azioni varate dal Comune di Imperia.