Decesso di Stefano Zavaglio: il cordoglio della ASD Scuole Basket Riviera Fiori

La ASD Scuole Basket Riviera Fiori ha espresso cordoglio per la scomparsa di Stefano Zavaglio, deceduto domenica nell'entroterra. Zavaglio era molto conosciuto nel mondo del basket locale dove è stato giocatore e ha proseguito la carriera sportiva da istruttore e allenatore.

"Noi lo vogliamo ricordare come educatore. - sottolineano dalla ASD Scuole Basket Riviera Fiori - Centinaia di ragazzi su tutti i campi di basket della zona Intemelia hanno potuto apprezzare i suoi preziosi consigli. Stefano era sempre disponibile per qualsiasi iniziativa indirizzata ai giovani sportivi".



"Per La nostra Associazione Sportiva Stefano è stato e rimane principalmente un grande amico. I dirigenti e tutti i soci si uniscono al dolore dei famigliari di Stefano e porgono loro sentite condoglianze.Ciao Stefano buon cammino" - concludono.