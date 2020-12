Chiusavecchia: canile "Gli Ulivi" questa settimana cerchiamo una famiglia per Cobra

Vi presentiamo Cobra, un magnifico Rottweiler arrivato in canile qualche giorno fa, per motivi non dipendenti da lui. Ha solo due anni e come traspare dai suoi occhioni è un cane buono, dolce e affettuoso. Cobra cerca una famiglia che lo ami incondizionatamente e che lo consideri parte integrante di essa.

Cobra si trova al canile ‘'Gli Ulivi'' presso Chiusavecchia (Imperia), venite a trovarlo!

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a Simonetta +39 347 741 5547