Lo spettacolo del Campionato Italiano Enduro Major il fine settimana a Sanremo (Fotogallery)

In un dicembre ridimensionato dalle norme anti covid, Sanremo si conferma meta di sport, eventi e spettacolo. Quest’oggi è andato in scena l’atto conclusivo del Campionato Italiano Enduro Major, gara che ha portato in città diverse presenze tra piloti, familiari e organizzatori.

I centauri si sono confrontati non soltanto sui percorsi dell’entroterra, ma anche sulle spiagge di corso Trento e Trieste portando il rombo dei motori anche in città. Protagonisti anche i due piloti locali Dall'Ava e Lagorio.

Le gare si sono concluse con la premiazione a Porto Sole alla quale ha preso parte anche l’assessore al Turismo del Comune di Sanremo, Giuseppe Faraldi.