Ventimiglia: il consigliere Sismondini chiede uno sconto Tari per i commercianti

Il consigliere comunale Gabriele Sismondini (Ventimiglia Riparte) chiede al sindaco e all'amministrazione comunale di attivarsi per uno sconto Tari 2021 per le attività commerciali.

Il testo del documento:

Considerata la seconda ondata epidemiologica di covid 19 che sta gravemente danneggiando l' economia di Ventimiglia ed in particolare tutto l’apparato commerciale inerente a tutte le categorie merceologiche. Tale crisi è ulteriormente aggravata dalla pressoché assente domanda di clientela francese, da sempre elemento determinante per la sopravvivenza di molti operatori, dovuta alla situazione di confinamento della vicina Costa Azzurra iniziata i primi di novembre.

Considerato inoltre che le attività, nell'anno in corso, hanno potuto operare con libertà imprenditoriale solo per due mesi (gennaio e febbraio), per i mesi restanti hanno subìto chiusure o gravi limitazioni poste in essere dal governo con le misure anti-covid.

Considerato che a rigor di logica, se un’attività è stata chiusa quindi impossibilitata a lavorare, non ha prodotto rifiuti.

Considerato inoltre l’alluvione che ha colpito la nostra città il 2 ottobre, che ha messo in ginocchio tutto il centro cittadino.

Rilevato infine che il quadro sull’emergenza in atto non permette alcuna iniziativa che possa creare introiti per gli operatori e con ogni probabilità potrebbe addirittura aggravarsi.

Considerata la legge 147|2013, art.1 comma 660 che recita “660. Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune stesso.” Detta legge è stata considerata dal comune di Genova al fine di poter fare una riduzione sulla tariffa Tari a tutti i cittadini.

Chiedo al sig. Presidente del consiglio di porre in votazione uno sconto sulla tariffa Tari riferita all’anno 2021 a tutte le categorie produttive, al fine di poter sgravare, per quanto è nelle possibilità del comune di Ventimiglia, i nostri commercianti da una spesa importante ed aiutarli ad affrontare questo tragico momento.