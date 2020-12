Ventimiglia: Confesercenti provinciale incontra il deputato Flavio Di Muro e il consigliere regionale Mabel Riolfo

Una delegazione della Confesercenti provinciale di Imperia formata da Ino Bonello e Sergio Scibilia, ha incontrato a Ventimiglia il deputato Flavio Di Muro e il consigliere regionale Mabel Riolfo.

“Un momento di confronto – si spiega nella nota - tra l’associazione degli imprenditori e rappresentanti delle istituzioni regionali e nazionali sulle problematiche di attualità e su possibili prospettive di ripresa. Il momento terribile per tutti e anche per il mondo economico, ci richiede lunghe riflessioni e approfondimenti per ritrovare momenti di rilancio e di ritorno alla fiducia.

Tema principale in particolare è stato il turismo outdoor con una panoramica dei progetti che Confesercenti sta sviluppando attraverso l’Elevation Club, illustrate e descritte dal direttore del Club Stefano Scialli, presente all’incontro. Le parti hanno concordato come sia vitale ripartire dal territorio, dalle opportunità che ci offre questo lembo di Liguria, posto in una zona strategica e ricco di tesori ambientali naturali, di località uniche che possono richiamare ancora importanti flussi turistici.

Abbiamo bisogno di nuovi progetti, di ridare nuovi occasioni di vacanza, di creare maggiori sinergie tra le località, sia italiane che francesi, trattandosi di un territorio transfrontaliero. Un’attenzione rivolta quindi alle popolazioni della valle Roya, alle infrastrutture danneggiate”.



“Momenti di confronto - dichiara Ino Bonello - sempre utili e necessari. Le istituzioni devono saper ascoltare da vicino il mondo delle imprese. Ringraziamo l’on Di Muro ed il consigliere Riolfo per la disponibilità e l’attenzione prestata verso i nostri progetti. Serve una forte spinta per un 2021 ancora difficile e complicato, servono iniezioni di praticità, di investimenti. Servono risoluzioni normative che ci permettano di lavorare, semplici ed efficaci”.