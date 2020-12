Ventimiglia: taglio della Nduja record di 20 kg per raccogliere fondi da destinare alle scuole della città alta

Oggi taglio della Nduja record di 20 kg a Ventimiglia Alta presso il negozio di Antonio Versace. Per la prima volta in Italia un record di questo genere una Nduja così grande non si era ancora mai vista. Erano presenti all'evento lo chef dei vip Giuseppe Colletti e il campione italiano API Gabriele Gianotti. L'evento è stato celebrato per raccogliere fondi da destinare alle scuole di Ventimiglia Alta per l'acquisto di materiale didattico.