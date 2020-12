Casinò online svizzeri autorizzati: ci sono differenze rispetto ai fornitori stranieri nel 2020?

In questo articolo per i giocatori svizzeri, il nostro esperto di CasinoNow , Sebastian Roth andrà a prendere in considerazione tutti gli aspetti che riguardano le differenze tra i casinò online con licenza svizzera e quelli stranieri. Saranno analizzati i fattori che contraddistinguono questi casinò dagli altri, dalle licenze fino ai giochi disponibili. Potrai leggere quali sono i pro e i contro dei casino online in svizzera.

Quali licenze sono accettate nel gioco d'azzardo online in Svizzera?

Per operare come casinò online in svizzera è necessario possedere una licenza. Dal 1° gennaio 2019 il gioco d azzardo online è regolato dalla legge definita MGA, cioè "Money Gaming Act", che è stata promulgata dalla CFMJ (Commissione Federale delle Case da Gioco).

La prima caratteristica che contraddistingue un casinò online svizzero, è che questo non può esistere solo ed esclusivamente online. I siti infatti devono prima operare come casinò terrestri. Questo significa che se non avranno una sede fisica non potranno offrire del gioco d azzardo via web.

Quindi ogni ente dopo esser stato accreditato come casinò terrestre deve fare una richiesta per ricevere un'estensione per operare e avviare il sito. Questa dà la possibilità di giocare online per tutti i giocatori.

Tutti i casino che non hanno questa licenza non possono offrire la loro selezione di giochi.

Queste sono misure piuttosto restrittive, infatti la maggior parte dei casinò online non hanno anche una sede fisica in Svizzera.

In altre nazioni come l'Italia possono operare sul mercato legalmente tutte le tipologie di casinò online che hanno una licenza di tipo ADM-AAMS . Per ottenerla bisogna rispettare molti requisiti, ma tra questi non c'è questa condizione così restrittiva imposta dal Money Gaming Act.

Inoltre è importante conoscere anche un altro aspetto. Dal 1°gennaio 2019 le licenze per i casino online in svizzera possono essere solo 21, quindi ottenerla diventa sempre più difficile.

Nelle nostre recensioni e test indichiamo anche quali sono i pro e i contro dei casinò svizzeri

Quali sono i pro?

Vengono accettati solo i migliori casino online ;

I casinò online devono essere affidabili ;

Offrono una grande varietà di tipologie di pagamento e di giochi;

Dispongono di un ottimo servizio di assistenza ;

Dispongono di buoni bonus.

Quali sono i contro?

Alcune volte non sono presenti dei giochi che ci sono in casinò con altre licenze;

Non accettano pagamenti in criptovalute.

Casinò online svizzera: ecco i migliori giochi

Nei casinò online per la svizzera è possibile vivere un'ottima esperienza di gioco. Devi sapere che i casinò online svizzeri offrono la stessa quantità di giochi disponibili su quelli con altre licenze. Proprio per queste ragioni potrai trovare tutti i più popolari giochi d azzardo della svizzera.

Quindi tra i giochi presenti troviamo quelli da tavolo, come:

Baccarat;

Poker;

Texas Hold'em;

BlackJack;

Video Poker;

Roulette.

Sono presenti ovviamente anche moltissime slot machine fornite dai migliori software provider. I migliori casinò inoltre dispongono di una ricca sezione live. In questa sezione sono presenti ad esempio dei giochi da tavolo con croupier dal vivo ma anche molti altri come ad esempio quello a tema Monopoly oppure scambio di pacchi. I giochi da casinò quindi che puoi trovare sono moltissimi.

Casino online svizzera: quali lingue sono disponibili?

Per vivere un esperienza di gioco indimenticabile nei casinò sono presenti anche diverse lingue in cui si possono tradurre le pagine. I casino accolgono sia giocatori svizzeri che parlano italiano, che in tedesco ma anche in francese. Questo è uno dei pregi che ha permesso loro di ottenere accettazione di Sebastian Roth , il nostro esperto.

Esiste il servizio di assistenza clienti nei casinò svizzeri?

Tutti i casinò svizzeri per garantire la migliore esperienza di gioco d azzardo offrono un servizio di assistenza clienti eccellente. Si può l'assistenza del casinò o attraverso email o in live chat oppure anche attraverso numero telefonico. Possono essere considerati al pari dei migliori.

Quali sono i metodi di pagamento accettati?

Sui casinò online è possibile trovare molti metodi di deposito e di prelievo. A differenza di alcuni casinò stranieri come quelli con licenza di Malta o del Curacao, nelle scommesse per svizzeri non sono accettate le criptovalute.

Uno delle modalità di pagamento che si utilizza più spesso sui casinò svizzeri è quello con carta. Si tratta di tipologie di pagamento che si basano su circuiti Mastercard e VISA. Altre tipologie presenti sono:

Neteller;

Paypal;

Skrill;

Maestro;

Paysafecard

I casino per giocatori svizzeri presentano dei bonus di benvenuto?

In genere il casinò che permette scommesse offre diverse tipologie di bonus. Il bonus senza deposito di un sito ti permette di ottenere dei soldi veri da poter scommettere sul sito stesso. Questi li potrai ritirare solo dopo averli scommessi il numero di volte indicato nei Termini & Condizioni del sito. Tutte le tipologie di casinò permettono di scommettere con soldi veri.

Il bonus di benvenuto è un incentivo molto importante per la maggior parte di giocatori che frequentano i casino online. Questo alza le possibilità di ottenere delle vincite su ogni gioco del casinò. Non ti resta che provare questi casinò e goderti l'esperienza di gioco!