Coronavirus: risale il rapporto tamponi-positivi (uno ogni 8,31), muore un 66enne all’ospedale di Sanremo

I dato forniti questo pomeriggio da Regione Liguria mostrano un nuovo aumento del rapporto tra tamponi effettuati e tamponi positivi: oggi uno ogni 8,31. In Liguria sono 331 i nuovi positivi, 24 in provincia di Imperia dove si registra anche una nuova vittima: un 66enne all'ospedale di Sanremo. In totale le nuove vittime in Liguria sono 8.

I DATI

Totale tamponi effettuati: 649.185 (+2.752)

Totale tamponi antigienici rapidi effettuati (dal 2/11/2020): 113.911 (+1.736)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 55.618 (+331)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 8.413 (-76)

Casi per provincia di residenza

Imperia 684 (+24)

Savona 1.056 (+105)

Genova 4.616 (+145)

La Spezia 1.412 (+46)

Residenti fuori regione o estero 254

Altro o in fase di verifica 391

Totale 8.413

Ospedalizzati: 843 (-16); 75 in terapia intensiva

Asl 1 81 (-2); 5 in terapia intensiva

Asl 2 91 (-3); 12 in terapia intensiva

Policlinico San Martino 242 (+6); 29 in terapia intensiva

Evangelico 12 (-1); 1 in terapia intensiva

Galliera 117 (-11); 6 in terapia intensiva

Gaslini 8 (+1)

Asl 3 Villa Scassi 93 (-3); 9 in terapia intensiva

Asl 4 Sestri Levante 93 (+1); 6 in terapia intensiva

Asl 4 Lavagna 1

Asl 5 Sarzana 99 (-4); 6 in terapia intensiva

Asl 5 Spezia 6; 1 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 7.552 (-58)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 44.548 (+399)

Deceduti: 2.657 (+8); un uomo di 66 anni all’ospedale di Sanremo

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 1.633

Asl 2 637

Asl 3 3.167

Asl 4 677

Asl 5 775

Totale 6.889