Sanremo: scomparsa di Pierino Oddo, il ricordo e il cordoglio di Espedito Longobardi

L'assessore del Comune di Taggia, Espedito Longobardi, ricorda con un toccante messaggio l'ex vigile urbano di Sanremo, Pierino Oddo.

“Sono veramente costernato nell'apprendere della tua scomparsa. Caro Pierino, non solo sei stato un abile ed attento vigile ma un grande professionista del settore, sempre pronto a collaborare, peraltro in modo esemplare, con le forze dell'ordine diventando sicuro punto di riferimento in molte attività. Io ti soprannominai il Maresciallo della Pigna. Un caro abbraccio ai familiari nel tuo caro ricordo”.