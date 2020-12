Nuoto. Domani scendono in vasca gli Esordienti della Rari Nantes Imperia

Appuntamento a domani per gli Esordienti della Rari Nantes Imperia, pronti a scendere in vasca. Lo scorso week-end i 'Categoria' hanno rotto il ghiaccio, mentre domani scenderanno in acqua gli 'Esordienti A e B'. Ospiteranno le gare ancora le 'Piscine di Albenga', e sulla loro pagina Facebook verrà confermato il servizio streaming che trasmetterà in diretta video tutte le prove.

Prima del debutto degli 'Esordienti A e B', ha parlato Franco Brioglio, responsabile del settore Nuoto della Rari Nantes Imperia: “La preparazione dei ragazzi, data l'età, ha risentito tantissimo del nostro peregrinare per le vasche della provincia, in questi mesi. Nonostante la buona volontà dei tecnici, gli allenamenti sono stati molto ridotti e con una frequenza molto bassa. I nostri mini-atleti si stanno preparando da poco tempo e quindi le gare di domenica saranno più che altro un 'rompighiaccio'. Lo potranno confermare anche i tecnici: la valenza di questa gara è puramente di messa in moto”.

Quello organizzativo, è sicuramente un aspetto primario. La Federazione deve affrontare un periodo difficile ed anche le società ospitanti provano a dare qualcosa in più affinché le manifestazioni riescano al meglio. L'occhio esperto di Brioglio commenta la situazione: “La FIN, navigata quale è, si è mossa molto bene. Lo dico conoscendo anche la realtà di altre federazioni che hanno dovuto chiudere i battenti o sospendere le attività. La FIN ha dato il timbro di 'interesse nazionale' sui suoi atleti, in modo tale che le piscine potessero sopravvivere, dato che non avrebbero retto con i piccoli numeri. Quindi si è mossa molto bene. Anche per questo inizio attività, chi si è assunto l'onere di organizzare la gara ha dimostrato buone capacità tra cui spicca, ad esempio, la diretta video per genitori ed interessati. La gara di settimana scorsa, nonostante giurie e cronometristi ridotti all'osso, ha avuto uno svolgimento regolare”.

Facendo un passo indietro, la Rari è già ripartita con i 'Categoria' la scorsa settimana. Brioglio traccia un primissimo bilancio: “Il week-end è andato molto bene e siamo tutti molto soddisfatti. Sia per le prestazioni di chi è al primo anno con noi, sia per quelli che lo sono da tempo: tutti hanno ottenuto ottime prestazioni. Questo tiene alto il morale della truppa e dello staff, per cui guardiamo al futuro con ottimismo”.

Ecco gli Esordienti A, allenati da Davide Dreossi, che gareggeranno ad Albenga, a partire dalle 15.30 di domani: Roberta Ascheri (100 Rana e 100 Delfino), Alexandra Lupi (200 Dorso e 100 Rana), Siria Tassone (200 Dorso, 400 Stile Libero), Martina Rigardo (400 Stile Libero e 100 Delfino), Massimo Vander Awera (100 Rana), Gianluca Gandolfo (400 Stile Libero, 100 Rana), Pietro Novaro (100 Rana).

Ad Albenga gareggeranno anche gli Esordienti B allenati da Giulio Ieriti (all'esordio da coach in gara ufficiale): GARGIULO Alessandro (100 Stile Libero, 100 Rana), MAISANO Vittoria (100 Stile Libero, 50 Dorso), CALLARI Carla (100 Rana, 50 Dorso), BELLINI Giulio (100 Stile Libero, 50 Dorso), VANDER AWERA Amelia (100 Rana e 50 Dorso).