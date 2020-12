Castellaro: al via le iniziative per il Natale, si rinnova il concorso “Addobbiamo il Nostro Borgo”

A Castellaro prendono il via le iniziative di Natale coordinate dall'amministrazione e che coinvolgono le associazioni del territorio e l'intera comunità. Mancheranno, in osservanza alle disposizioni normative, i tradizionali appuntamenti in cui ci si riuniva, occasioni conviviali per lo scambio degli auguri come il Torneo di Natale, la presentazione del 'Calendin', la mostra di pittura dell'artista locale Igor Grigoletto, ma l'amministrazione, i rappresentanti delle associazioni e volontari hanno comunque collaborato e ancora si stanno dando da fare per accendere luci di speranza in questo momento di particolare difficoltà.