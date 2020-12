Domani l'appuntamento con la raccolta ‘Dona la spesa’ alla Coop di Ventimiglia

Nuovo appuntamento con la raccolta solidale “Dona la spesa” alla Coop di Ventimiglia, che sabato 12 dicembre ospiterà – a ranghi ridottissimi, per evitare assembramenti - i volontari di tre associazioni con cui Coop Liguria collabora da anni: Caritas, Croce Rossa e Spes Auser, tutte e tre in prima linea nella lotta alla povertà.

Soci e clienti saranno invitati a offrire un piccolo contributo in prodotti, per supportare le associazioni, che mai come in questo momento hanno bisogno di aiuto, per continuare a prendersi cura di tante famiglie in difficoltà.

A sostenere i volontari e a promuovere l’iniziativa ci saranno come sempre i volontari della Sezione Soci Coop di Ventimiglia.

Parte dei prodotti raccolti saranno donati al Bar Hobbit di Via Hanbury, gestito da Delia, che da tempo offre sostegno alle famiglie migranti.

I prodotti da preferire, per chi desidera partecipare alla raccolta, sono quelli confezionati a lunga conservazione, oppure gli articoli per l’igiene della casa e della persona.

In aggiunta a questo appuntamento in presenza, vista anche la mole impressionante di richieste di aiuto che continuano ad arrivare alla associazioni, Coop Liguria ha riattivato il progetto “Spesa sospesa”, rendendo permanente la raccolta solidale, senza la partecipazione fisica dei volontari: chi vuole dare una mano può depositare i propri acquisti nel carrello dell’iniziativa, che trova ben segnalato oltre la barriera casse. Le associazioni, poi, passeranno a ritirare i prodotti e li utilizzeranno laddove ce n’è più bisogno.

Grazie a questo progetto, che Coop Liguria ha attivato già ad aprile, a livello regionale sono già state raccolte e donate oltre 60 tonnellate di generi di prima necessità, di cui 3,1 in provincia di Imperia.