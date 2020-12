Al Molo 8.44 è tutto pronto per il Natale: via alla shopping experience natalizia

Per i regali di Natale scegliete il Molo 8.44: durante la settimana potrete trovare aperti tutti i negozi, con tante categorie di prodotto differenti che vi permetteranno di trovare tutto ciò che vi occorre con facilità e con la sicurezza di stare in luogo aperto.

È arrivata infatti l’atmosfera natalizia e ha portato con sé la voglia di shopping.

"Non rimandare l’acquisto dei regali all’ultimo minuto e approfitta di tanti vantaggiosi sconti per stupire i tuoi cari con doni speciali...e in grande risparmio. Cosa aspetti? Vieni a vivere una #ShoppingExperience in sicurezza trascorrendo un piacevole momento di svago con chi vuoi" dicono dalla direzione del Molo. Vi segnaliamo inoltre l'iniziativa di Toysuper, presente con un punto vendita anche al Molo, che ha dato vita all'iniziativa del #regalosospeso.

"Aiuta un bambino meno fortunato a scartare un giocattolo il giorno di Natale grazie alla bellissima iniziativa #regalosospeso Giocheria Toysuper. I negozi Toysuper parteciperanno raccogliendo il #regalosospeso e consegnando poi a diverse associazioni i vostri pacchi insieme ad una nostra donazione aggiuntiva" spiegano da Toysuper.

"Come partecipare? Acquista un giocattolo come #regalosospeso nei negozi Toysuper o su www.toysuper.it specificando nelle note dell'ordine "Regalo Sospeso". Provvederemo noi a consegnarlo alle associazioni di beneficienza locali che aggiorneremo sulle nostre pagine social" concludono dal punto vendita.