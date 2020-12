Due nuovi casi di covid nel Principato di Monaco: sono 6 i ricoverati, due in terapia intensiva

Oggi si sono registrati due nuovi casi di covid nel Principato di Monaco. In totale le persone colpite dall’inizio dell’emergenza sono 659.



A questa sera, dopo la dimissione dall’ospedale, otto persone sono in cura presso il CHPG: sei pazienti, tre dei quali residenti, sono ricoverati. Due pazienti sono in terapia intensiva. Sono tre i nuovi guariti che portano il totale a 594.



Sono 24 le persone seguite dal Centro di Monitoraggio Domestico che supporta clinicamente i pazienti con pochi sintomi invitati a rimanere a casa.