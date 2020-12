Il Natale si avvicina: idee e suggerimenti per il pranzo (con le opzioni asporto e domicilio)

Da sempre il Natale è il momento più atteso delle feste, dedicato alla famiglia con la sua atmosfera magica, dove il buon cibo non deve mancare. Anche se le norme e le raccomandazioni per contenere la diffusione del Covid-19 vietano le grandi tavolate e lunghi spostamenti, in molti non rinunceranno alla cena della vigilia ed al pranzo di Natale. Per chi sceglierà di festeggiare al ristorante, non mancherà la scelta perché sono davvero molti gli chef, che propongono un menù speciale per il pranzo di Natale e si stanno avviando verso il tutto esaurito. Conviene affrettarsi a prenotare. Per chi invece ha deciso di cimentarsi in casa con il pranzo di Natale, le prossime festività porteranno la grande novità dei servizi di asporto e domicilio. Partiti con un po’ di timidezza e scetticismo durante il primo lockdown, questi servizi sono oggi offerti da un discreto numero di ristoranti e utilizzati da una crescente schiera di clienti. Se vogliamo seguire la tradizione la regola impone che il menù di Natale sia rigorosamente di carne in contrapposizione a quello della Vigilia che è sempre di magro. Ma questa regola oggi non è più così netta: ci sono menù natalizi per vegani e vegetariani, e proposte gourmet dove carne e pesce si alternano senza problemi.

Ecco alcune delle proposte dei migliori ristoranti della nostra zona:

Partendo da Ventimiglia il ristorante “Casa Buono” propone un menù che può essere gustato a casa con la formula asporto. Casa Buono è chiuso nei giorni 24/12 e 25/12 e riaprirà regolarmente 26 e 27 a pranzo con un menu normale. Lo chef Antonio Buono propone: Insalata di baccalà al vapore, scarola invernale, barbabietola bianca cotta in crosta di sale, pomodori essiccati e olive verdi; Raviolini ripieni di zucca e zenzero candito gratinati al Castelmagno giovane; Sogliola al limone, capperi, scalogno e carpaccio di rapa di Milano, cimette di rapa; Guancia di manzo al Barbera con patate dolci, datteri, noci e porri novelli e per finire Sfoglia e babà al Rhum con crema chantilly e composta di mele. Costo del menu 50 euro, bevande escluse e con possibile supplemento di Tartufo bianco a 15 euro. Prenotazioni al numero 3405188538 entro il 22 dicembre

A Vallecrosia:

Il ristorante “Dei pescatori da Antonio” propone un menù da asporto così composto: tortino di carciofi, brandacujùn, buridda di seppie con fagioli bianchi di Pigna, Paccheri con calamaretti e crema di zucca, Pescatrice al forno aromatizzata al limone con verdure di stagione torta al cioccolato costo a persona di 45 euro. Lo chef Sergio Verrando ripropone lo stesso menù anche al ristorante al costo di 52 euro a persona, vini esclusi. Prenotazioni e info al numero Tel: 0184292301

Lo chef Federico Lanteri del ristorante il Torrione propone due particolari menù per Natale. Uno d’asporto e a domicilio ed uno servito al ristorante. Il menù Delivery prevede: Uovo e tartufo; Triglia alla provenzale; Ravioli porri e patate; Insalata di baccalà, erbe selvatiche e insalatina dell'azienda agricola Il Torrione; Delizia di Natale, tortino al limone. Pane e grissini fatti in casa: Costo del menù Delivery €50 a persona. Per il pranzo di Natale al ristorante. Antipasti: uovo Marinato tartufo nero e Porro, gambero patate e mandorle, spada affumicato con insalatina dell'orto di famiglia; primo piatto raviolo di barbabietola e fonduta; secondo di pesce locale, Lime, Trippe alla brace con la crema e come dessrt; Tortino morbido al cioccolato accompagnato da carambola di frutti tropicali dell’azienda ventimigliese Fazio con crema di limone e meringa. Caffè e piccola pasticceria al costo di 70 euro esclusi vino e bevande. Prenotazioni e info al numero telefono 0184 295671

A Sanremo molti ristoranti saranno aperti e offriranno in alternativa anche i servizi di asporto e domicilio.

Ecco alcune proposte:

Il ristorante stellato Paolo e Barbara propone due menù speciali per la vigilia e per il giorno di Natale con i piatti tradizionali dei servizi d’asporto e domicilio, cui si aggiungono una versione natalizia del Cappon magro firmata da Paolo Masieri ed i Cappelletti alla ferrarese.

Menù della vigilia di natale: Stuzzichino ligure; Cappon Magro Genovese Tradizionale; Buridda di seppie e carciofi; Merluzzo olio cottura, crema di patate, infusione di prezzemolo e olive taggiasche e Montebianco (crema di marroni, panna, biscotto al rum e meringhe) caffè e dolcetti liguri costo 68 euro a persona. Menù di Natale: Crema di cavolfiori e ricci marini; Selezione di crudi di pesce in stile mediterraneo; Calamari, fagioli bianchi di Pigna, emulsione al cavolo nero; Plin ai carciofi delle Porrine, olio alla pimpinella e riduzione ai gamberetti; Branzino cotto sulla pelle, vongole, cannolicchi e caviale di limone; Faraona arrosto ai profumi del sottobosco ligure (castagne, ribes e funghi); Gelato all'olio extravergine, salsa Mandarino e stroscia; Tronchetto natalizio al cioccolato Guanaja, nocciole e arancia; Caffè e dolcetti costo 85 euro a persona. Dal 24 dicembre al 06 gennaio il ristorante è aperto tutti i giorni a pranzo e con servizio di asporto e delivery. Per il 31 dicembre è previsto un menù particolare. Prenotazioni e info al numero 0184.531653

Lo chef Fabio Lelli del ristorante Ulisse propone un menù per il pranzo di Natale così formato: come antipasti seppie in umido con carciofi e polenta gamberi con pasta kataifi su crema al gorgonzola carne alla zingara; primi piatti risotto ai frutti di mare e ravioli con i funghi; secondi piatti branzino alla ligure, sorbetto e anatra all'arancia; dessert torta al cioccolato e crema caffè prezzo di 65 euro a persona, bevande comprese. Possibile anche prenotare alcuni piatti o l’intero menù per servizio di asporto. Prenotazioni e info al numero

Il ristorante Boscobello di Sanremo propone due menù per il pranzo di Natale uno a base di carne a 35 euro bevande escluse ed uno a base di pesce a 40 euro sempre bevande escluse. La proposta di terra prevede come antipasto Tapas flan di zucca con fonduta al tartufo, Tapas di Girella piemontese con cialda di Parmigiano Reggiano 24 mesi e spuma di burrata, Tapas Barbagiuai della tradizione Ligure; come primo gli agnolotti tradizionali del plin in cialda al Parmigiano Reggiano con burro al tartufo; come secondo Agnello iberico in crosta di erbe, patate Duchessa e punch di carote e yogurt; come dolce una mini Sacher con coulis al frutto della passione. La proposta di mare prevede antipasto Tapas Panizza e baccalà in pastella cruditè alla pizzaiola, Tapas di tonno croccante con scamorza affumicata arance e finocchio, Tapas di polpo e patate crema peperoni e Paprika dolce; come primo trofie al nero con gamberi e carciofi pomodoro pachino e polvere di curcuma; come secondo Salmone selvatico in crosta di pane con insalata di spinaci, melograno e latte di cocco; come dessert sformato di panettone con Zabaione freddo al Grand Marnier. Si effettua anche il servizio di asporto e domicilio con prenotazioni entro il 20 dicembre al numero 328 04 25 807

In valle Argentina Le Macine del Confluente di Badalucco sempre aperto nel periodo delle feste, oltre alla possibilità di cenare e dormire nelle suite e concedersi un momento particolarmente romantico in questo periodo, propone per il pranzo di Natale una degustazione dei migliori piatti dello chef Giancarlo Borgo. Antipasti: Tartare di Salmone Fresco Marinato Accompagnato da Burrata e Lamponi; Tortino di Baccalà e Patate di Badalucco; Insalata Tiepida di Calamari Grigliati, Riso Venere e Farro; Flan Zucca e Fonduta di Toma Brigasca Presidio Slow Food; Tortino di Carciofi di Sanremo e Cestino Mignon di Pasta fillo con insalata tiepida di Coniglio e Paglia di Porri. I Primi Piatti: Lasagnetta di Mare con Gamberi e Risotto Carnaroli allo Champagne; Secondo Piatto Trancio di Salmone in Crosta e Tournedos di Manzo dal Cuore di Formaggio Grana avvolto nello Speck e Flambato. Grand Dessert di Natale, caffè. Costo 65 euro a persona, bevande incluse. Non effettua servizio di asporto. Prenotazioni e info al numero 018 4407018.

A Riva Ligure il ristorante Dalla Padella alla Brace propone un menù completo al costo di 40 euro a persona bevande incluse vino e acqua anche nella formula di asporto. Ecco il dettaglio della proposta natalizia: antipasti spiedino di mare, polpo scottato su crema di fagioli e lardo, piccolo Cappon magro; Primi piatti farfalle fatte in casa profumate al limone con scampi e vellutata di piselli; Turbante di orata con patate e fritturina di calamari; Dessert zabaglione con frolle. Prenotazioni e info al numero 0184.485968