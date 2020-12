Iren Più Regali, le nuove offerte luce e gas di Iren

Le festività natalizie sono ormai alle porte e Iren Lue Gas e Servizi ha ideato un’offerta super conveniente, che permette di rendere i consumi domestici più sostenibili e, al contempo, di acquistare i regali di Natale per i nostri cari in modo semplice, veloce e conveniente.

Iren Più Regali: i vantaggi

L’offerta Iren Più Regali è disponibile sia per l’energia elettrica sia per il gas. Per l’energia elettrica di casa è stata ideata l’offerta Iren Più Regali Luce , che permette al cliente di alimentare la propria abitazione solo con energia 100% green prodotta da fonti rinnovabili. L’offerta permette di scegliere fra offerta monoraria e offerta multioraria: nella prima scelta è prevista dall’offerta una tariffa fissa di 0.70€/kWh, per la seconda il prezzo dell’energia differisce a seconda delle varie fasce orarie (0,0710 €/kWh; 0,0740 €/kWh; 0,0650 €/kWh).

Per il gas di casa è invece disponibile l’offerta Iren Più Regali Gas , che permette di avere il gas di casa ad un prezzo fisso e invariabile pari a 0,259 €/Smc.

Sia l’offerta luce che l’offerta gas permettono di ottenere un buono regalo Amazon.it da 50€ per ogni fornitura attivata. Il buono, valido per ben 10 anni, verrà inviato via mail dopo il pagamento della prima bolletta e comunque entro e non oltre i termini indicati sul regolamento dell’Operazione a Premi: “Più casa, Più regali, Più Iren” (consultabile sul sito https://www.irenlucegas.it/)

Entrambe le offerte permettono inoltre di accedere al servizio di assistenza multicanale, che dà la possibilità di ricevere supporto dal proprio fornitore di luce e gas in maniera più semplice e veloce.

Iren Più Regali: come attivarla

L’offerta è attivabile online, telefonicamente contattando il numero verde 800.60.80.90 o tramite whatsapp al numero 3404312542.

Per attivare la fornitura è necessario avere a portata di mano i seguenti documenti: