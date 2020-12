Imperia: servizio di luce votiva al cimitero di Oneglia, la protesta di un nostro lettore (Foto)

Un nostro lettore di Imperia, Gino Boffa, ci ha scritto per contestare il servizio di luce votiva al cimitero di Oneglia:

“E’ arrivata oggi la bolletta del canone annuale per la luce votiva della tomba di mio padre. Il punto della discordia e questo: sono ben tre anni che il Comune di Imperia invia le bollette a domicilio, nonostante non abbiamo mai avuto un servizio che funziona. Poi il passaggio da Amat al Comune ha provocato il disastro più totale. Nessuno ha delle risposte sul perché gli uffici continuano a rimbalzarti. Oltretutto come si può vedere dal bollettino c’è scritto sulla causale ‘servizio tesoreria’.”