La Ginnastica Riviera dei Fiori a Rimini per l'attesa 'festadellaginnastica', i risultati

Si è svolto a Rimini, la ‘festadellaginnastica’, l’appuntamento più atteso dell’anno per le sezioni silver della FederGinnastica. Nonostante la grave situazione pandemica, l'evento si è svolto nel rispetto delle norme e in totale assenza di pubblico.

Un momento atteso per portare a termine le gare che attribuivano i titoli di numerose gare del Calendario Nazionale FGI. Tante le società ospitate nei padiglioni della Fiera di Rimini che dal 4 all’8 dicembre si sono trasformati in palestre attrezzate per la ginnastica artistica maschile e femminile, la ritmica, l’acrobatica e le attività sperimentali tra cui il parkour e il teamgym.

La 'festadellaginnastica' solitamente si svolge a fine giugno e rappresenta uno degli eventi sportivi giovanili più partecipati, quest’anno, grazie alla tenacia e alla competenza degli organizzatori, è stato posticipato a dicembre. La proposta è stata molto apprezzata come testimonia l'alta partecipazione e la dimostrazione di passione ed entusiasmo alle competizioni in programma che hanno registrano molti iscritti.

La Asd Ginnastica Riviera dei Fiori ha deciso di partecipare con le ginnaste più esperte della sezione ritmica iscrivendosi al programma LD, tra i più complessi per il livello tecnico richiesto, rimandando la partecipazione ‘numerosa’ alla prossima edizione in programma a giugno 2021. "I risultati ottenuti sono stati superiori alle aspettative, visto il difficile periodo che le ginnaste e l’associazione stanno vivendo a causa dell’emergenza sanitaria che viene vissuta e sofferta in tutta Italia ma con modalità molto differenti tra chi possiede impianti di proprietà e chi , come spesso accade nella nostra provincia, utilizza impianti comunali/scolastici. - ci raccontano dalla società della provincia di Imperia - Nella categoria Senior (dai 19 anni in poi), ottimo 5 posto nella classifica assoluta e titolo di campionessa italiana alla palla per Alice Frascarelli, che con i suoi 29 anni è stata probabilmente la ginnasta più ‘anziana’ nelle competizioni in programma".



"Per la categoria junior Giulia Carrera e Giorgia Valastro , sono scese in pedana determinate ed eleganti ottenendo punteggi che le hanno posizionate nella parte alta della classifica assoluta. Giulia nelle Junior 3 ha ottenuto il 6° posto alla palla (con meno di 0,40 dal podio)e Giorgia nelle junior 1 , il 7° posto sempre nella specialità palla, anche lei con un punteggio molto vicino al podio, alla portata di entrambe le ginnaste e sfuggito per piccole imprecisioni. Purtroppo all’ultimo momento ha dovuto rinunciare alla trasferta la nostra ginnasta Sofia Alagna che avrebbe partecipato nella categoria allieve 4. - aggiungono - Lo staff tecnico societario della sezione ha ‘festeggiato’ i risultati ottenuti frutto di anni di lavoro su queste ginnaste che sono in palestra da ‘sempre’ e che oltre ad aver dimostrato passione, costanza e capacità, sono un ottimo esempio per il numeroso vivaio e le nostre piccole della sezione agonistica".



"A Rimini erano presenti Daniela Breggion e Lorenza Frascarelli, da casa hanno ’tifato’ le altre istruttrici Monia Stabile, Andrea Vittoria Rosso e Vittoria Arieta. Tutto lo staff tecnico /dirigenziale è già al lavoro per realizzare il Saggio di Natale che sarà un’originale evento on-line e le importanti gare in programma nel primo semestre 2021" - concludono.