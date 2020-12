Taggia: eucalyptus di piazza Chierotti, Conio a Orengo "Chiesto secondo parere, l'auspicio è evitare abbattimento"

Questo imponente albero svetta in mezzo ai locali della piazza sul lungomare armese e fa parte della storia di questa cittadina. “Purtroppo ci troviamo di fronte a una situazione assai preoccupante. Abbiamo una perizia che prevede l’abbattimento dovuto al fatto che la pianta è malata e alla base è stata aggredita da numerosi parassiti. Bisogna intervenire rapidamente e a memoria cito quanto successo in un’area privata, dall’ex stazione, circa un anno fa, quando soltanto per miracolo non ci sono stati feriti a causa della caduta di un albero simile" - puntualizza il primo cittadino.

Infine, il sindaco replica al consigliere di minoranza dicendo: “Da parte dell’amministrazione rivendico una cura e una attenzione primaria al nostro patrimonio arboreo che in passato non ci sono state. Se ci fosse stata maggiore attenzione prima non ci saremmo trovati in questa spiacevole situazione oggi. Ci tengo peraltro a ricordare il lavoro fatto in questi anni. A fronte di abbattimenti necessari per salvaguardare l’incolumità dei cittadini, abbiamo sempre proceduto alla sostituzione delle alberature e all’integrazione anche con altre essenze”.