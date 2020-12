Sanremo: il Tavolo del Turismo guarda al futuro tra promozione via web e bellezze outdoor. Dal Governo i ristori per la Tassa del Soggiorno 2020

Si è riunito questo pomeriggio a Palazzo Bellevue il Tavolo del Turismo che ha visto anche la partecipazione in videoconferenza dell’assessore regionale Gianni Berrino. Diversi i temi all’ordine del giorno, primo tra tutti l’introito della Tassa di Soggiorno per il 2021, l’impiego del 40% degli incassi e il ristoro statale per il minor gettito. Infine in discussone anche la campagna di comunicazione legata al marchio ‘Sanremo Live&Love’ e al sito collegato.



Dallo Stato è previsto un ristoro di 470 mila euro per la Tassa di Soggiorno non incassata nel 2020, 183 dei quali sono stati accantonati per quando sarà certificato il mancato incasso. Il capitolo promozione, invece, vedrà il Comune di Sanremo proseguire nel solco già tracciato lo scorso anno con un grande utilizzo dei canali web e social anche grazie al marchio ‘Live&Love’ che ha portato ottimi risultati alla sua prima uscita. Grande attenzione anche alla promozione delle bellezze naturali locali, dall’outdoor in collaborazione con il consorzio Monte Bignone alle escursioni marine al santuario Pelagos. Un passaggio anche sul futuro dello Iat del Palafiori che sarà ‘rinfrescato’ in vista del ritorno dei turisti in città.

“Mi ha fatto molto piacere essere invitato al Tavolo del Turismo della mia città, una delle capitali turistiche della nostra regione, insieme all’assessore Giuseppe Faraldi ci auguriamo che possa proseguire questa collaborazione e che porti risultati ad entrambi - ha commentato al termine della riunione l’assessore regionale al Turismo, Gianni Berrino - ho spiegato al Tavolo quello che come Regione stiamo facendo sul Governo per i ristori alle aziende del turismo e ho poi esposto quale sarà il programma che andremo a definire per il 2021. Abbiamo discusso anche di come Sanremo possa promuoversi e su cosa la Regione farà forza affinché Sanremo possa inserirsi al meglio con eventi che sono tipici della città, ma che danno lustro a tutta la Liguria. Infine ho anche annunciato che, insieme all’assessore Ilaria Cavo, abbiamo stanziato altri fondi per il Patto per il Lavoro nel Turismo che ha ben funzionato quest’estate. Ci siamo poi dati appuntamento a gennaio per proseguire nella collaborazione con il Comune di Sanremo”.

“Con l’assessore Berrino e con Regione Liguria si è instaurata un’ottima collaborazione, anche grazie al lavoro del consigliere Carlo Biancheri che mi affianca - ha aggiunto l’assessore a Turismo e Manifestazioni del Comune di Sanremo, Giuseppe Faraldi - oggi abbiamo esaminato gli importi della Tassa di Soggiorno con il ristoro che arriverà dallo Stato e con gli incassi del terzo trimestre che, tutto sommato, sono stati soddisfacenti. Abbiamo poi discusso in merito alla promozione turistica che seguirà ancora il filone del web con l’implementazione del sito. Punteremo sul turismo outdoor in collaborazione con il consorzio Monte Bignone e con il santuario Pelagos così come abbiamo fatto negli anni passati. Vogliamo proseguire dove si è iniziato con un percorso ben definito e una porzione che abbia obiettivi ben precisi. Andiamo avanti con piena unità di intenti”.