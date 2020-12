Ospedale unico, Toti: "Progetto va avanti, darà al territorio un servizio infinitamente migliore" (video)

“Il progetto ospedale unico va assolutamente avanti, fa parte del piano sociosanitario della Regione, non sarà oggetto di revisione della nuova amministrazione”. Lo ha detto ieri il presidente della Regione Giovanni Toti a margine dell'incontro in comune per lo stanziamento del fondo strategico regionale.



“Abbiamo un accordo con Inail per finanziarlo, - ha spiegato Toti - è collegato ad alcune grandi opere di viabilità come la variante aurelia che deve essere connessa alla realizzazione dell'ospedale stesso. Io conto che questa legislatura sia la legislatura in cui affidamento ai privati finalmente già nel prossimo mese di Bordighera con riapertura del pronto soccorso, avvio della progettazione definitiva del cantiere dell'ospedale di Taggia, recupero importante già previsto dal piano di investimenti straordinari di alcuni padiglioni del Santa Corona, affidamento di Albenga e Cairo ai privati con riapertura del pronto soccorso, la realizzazione dell'ospedale di Erzelli, la realizzazione del Felettino a Spezia sono i piani di edilizia sanitaria di questo mandato e siamo ben determinati a portarli tutti a fondo. C'è la copertura economica, c'è la condivisione dei territori perché è stato fatto un ampio percorso di condivisione, e credo questo dimostri la maturità, devo dire della provincia di ponente, perché unificare le strutture, cosa che io ritengo buona e giusta per efficienza delle stesse, non sempre trova d'accordo i territori che si trovano a dover equilibrare tra di loro le situazioni. Però un ospedale unico a Taggia darà a questo territorio un servizio infinitamente migliore, più efficace e più efficiente qualitativamente e quantitativamente degli ospedali divisi che abbiamo oggi”.



Quindi prima pietra entro la fine del mandato?



“Mi auguro anche di vederne due o tre di pietre”.



Sarà finanziato da Inail o con i fondi del recovery fund?



“Lo abbiamo messo anche nell'elenco del recovery fund perché melius abundare quam deficere. Ove ce lo pagasse l'Europa rinunciamo a fare un prestito con l'Inail e con buona pace dell'Inail ci risparmiamo qualche euro, però siccome il recovery fund gira ancora sulla scrivania del ministro Amendola e quella della commissione europea un po' frastornato, dobbiamo capire cosa veramente ci sta. Tenete presente che noi abbiamo fatto un lavoro nella cabina di regia con i sindaci, abbiamo chiesto molte opere che riteniamo strategiche, però non sappiamo né come sarà diviso, né come sarà gestito, non sappiamo come il governo intenda strutturare il piano del recovery”.



Il passaggio dell'ospedale di Bordighera ai privati quando si concretizzerà?



“Ovviamente è tutto bloccato per esigenze covid. Finchè l'ospedale di Sanremo resta di fatto presidio anti covid è chiaro che non possiamo procedere a un'operazione strutturale come quella. Non appena l'ospedale di Sanremo tornerà nella piena disponibilità della Asl per l'elezione medica procederemo al passaggio di Bordighera e da lì inizierà il percorso sull'ospedale unico di Taggia. Entro la primavera, ma io sono ottimista di natura, poi vedremo il piano di vaccinazione che impegnerà questa provincia in modo imponente perché stiamo parlando della vaccinazione sulla Liguria per la seconda tranche di 500 mila cittadini circa”.