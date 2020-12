Molini di Triora: Consiglio Comunale in via telematica, Becciu ne chiede l'annullamento "Non è stato trasparente!"

“Mio malgrado intervengo nuovamente in merito all’ormai cronica superficialità con la quale l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Sasso affronta qualsiasi circostanza”. Ad affermarlo è il Capo gruppo di Opposizione di Molini di Triora Antonio Mario Becciu che spiega: “Insieme ai miei colleghi di Opposizione infatti, come gran parte di coloro che sono impegnati ad Amministrare il bene pubblico, siamo oltremodo convinti che il Consiglio Comunale sia l’organismo principe all’interno del quale si decidono le sorti del Paese, e che questo, come tale, debba essere sempre e necessariamente reso pubblico a tutti gli abitanti di Molini di Triora e non solo".

"Nello specifico ci riferiamo all’ultimo Consiglio Comunale svoltosi in via telematica venerdì 4 dicembre 2020 come prevede l’art. 73, comma 1, del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 (Semplificazioni in materia di organi collegiali): detto Consiglio si è però svolto non rispettando i criteri di trasparenza fissati dal decreto legge sopra richiamato, ovvero si è svolto senza essere divulgato sui canali social o altre forme che consentissero a chiunque di partecipare; in poche parole si è svolto 'in forma privata'.

Subito dopo il Consiglio, venuti a conoscenza della situazione, ho chiesto personalmente al Sindaco Sasso il motivo per il quale non era stata divulgata la riunione e la risposta, arrivata solo dopo circa 10 minuti, è stata iconica: 'perché la rete in comune stamattina non reggeva'.

Riteniamo che questa risposta, forse suggerita da qualcuno dietro le quinte visti i tempi con cui è arrivata, sia fondamentalmente assurda e come al solito priva di riscontri reali, in quanto una scarsa connettività non avrebbe in alcun modo impedito di effettuare una registrazione in vista di una successiva pubblicazione sul sito o sui canali social del Comune.

L’ennesima dimostrazione, se mai ce ne fosse stato bisogno, della superficialità e dell'approssimazione con le quali il Sindaco Sasso gestisce l’Amministrazione Comunale, così come è sotto gli occhi di tutti il totale immobilismo, che siamo costretti a constatare da ormai due mesi, in relazione alla messa in sicurezza del territorio del Comune di Molini in seguito all’alluvione del 2-3 ottobre scorso.

In questo frangente chiediamo semplicemente l’annullamento dell’ultimo Consiglio, che così come si è svolto non rispetta minimamente i requisiti richiesti dalla normativa e dal buon senso per quanto riguarda le riunioni della Pubblica Amministrazione, e se questo non avverrà in tempi brevi, chiederemo senza ombra di dubbio il parere e nel caso l’intervento di Sua Eccellenza il Prefetto di Imperia”.