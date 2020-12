Imperia: acquedotto del Roya, Toti "Regione disponibile ad anticipare il finanziamento per alcuni lotti, questione tempi molto pressante"

Regione Liguria è disponibile ad anticipare il finanziamento per la realizzazione di alcuni lotti del nuovo acquedotto del Roya. Lo ha detto ieri pomeriggio il presidente della Regione Giovanni Toti all'incontro in comune a Imperia con il sindaco Claudio Scajola, a cui ha preso parte l'assessore regionale all'urbanistica Marco Scajola.



L'incertezza legata al passaggio del tubo dell'acquedotto rischia di stoppare il cantiere della pista ciclabile una volta arrivato a Imperia, motivo per cui un mese fa il sindaco Scajola aveva scritto a Toti per ribadire la volontà di utilizzare il vecchio sedime ferroviario per far passare il tubo, sotto la futura ciclabile. Ieri Toti è tornato sull'argomento spiegando che è possibile che la Regione anticipi alcuni fondi per la realizzazione di alcuni lotti che consentirebbero di portare avanti i lavori.



“L'acquedotto del Roya va totalmente riqualificato – ha dichiarato - e finalmente garantire un ciclo delle acque che funzioni, ragione per cui dopo alcuni anni di difficoltà abbiamo deciso di procedere, in accordo con i sindaci del territorio al commissariamento dell'Ato idrico con una figura competente che veniva dal ministero dell'ambiente ai massimi vertici, quindi cercando ovviamente di trovare la competenza che la progettualità per farlo. Dopodichè sapete che abbiamo presentato un piano che sarà finanziato in tariffa come prevede la legge, non essendo possibile finanziare attraverso altri canali il ciclo integrato delle acque che i cittadini ovviamente pagano in tariffa con i loro consumi. Il piano è al vaglio del ministero dell'ambiente, ritengo con esito positivo, lo do per scontato forse già entro la fine dell'anno, dopodichè è chiaro che ci saranno le gare per la realizzazione e poi per l'affidamento e la gestione attraverso quelle che sono le procedure già avviate. Ci sono poi alcune esigenze di urgenza come quella che abbiamo affrontato ora con il sindaco Scajola che avendo cantieri aperti ed essendo il territorio materia viva non si può esattamente programmare tutto come le carte bollate vorrebbero, è bene se riusciamo ad anticipare alcuni lotti che ci consentono di portare avanti il lavoro. Questo si può fare abbastanza agevolmente con anticipi di finanziamento che la Regione è disponibilissima a erogare sul piano di investimenti e quindi poi sceglieremo l'ente attuatore più efficace perché la questione dei tempi è evidentemente molto molto pressante”.



Al riguardo, il Sindaco ha aggiunto: “Questi interventi devono essere conciliati con i lavori in corso per la pista ciclabile senza sprecare risorse e soprattutto senza interromperli”.