Imperia: da domani con la libraia Nadia torna l'appuntamento letterario con 'Autori in salotto'

Torna ‘Autori in salotto’, la rubrica della libreria di Imperia che porterà nelle case di tutti degli autori meravigliosi. Sarà la libraia Nadia a proporre le interviste a scrittori e scrittrici direttamente dal salotto di casa sua.

Per partecipare basterà connettersi sulla pagina Facebook della Libreria Mondadori oppure nel gruppo ‘Autori in Salotto’ e godersi comodamente la presentazione. Come negli eventi in presenza sarà possibile interagire scrivendo nei commenti le domande che verranno lette con le risposte in diretta.

Primo appuntamento domani alle 21, con Chiara Francini che presenta ‘Il cielo stellato fa le fusa’ (Rizzoli). È una storia che prende vita sulle colline di Firenze, durante un giorno di maggio, in una dimora dal nome che pare scritto da Petrarca. O da Biancaneve. Villa Peyron al Bosco di Fontelucente. In questa magione profumata di fiori, caffellatte e bucati s’ha da svolgere, durante un fine settimana, un convegno prelibato che parla di Cibo e Cultura.

Martedì alle 21, invece, Alessandra Chiappori presenta ‘Torino di carta’ (Palindromo edizioni). E’ una guida letteraria della città e dei suoi quartieri, un’escursione narrativa per le strade di Torino, raccontata attraverso le opere di grandi scrittori, classici della letteratura italiana del Novecento e romanzi di autori contemporanei.