Progettare una cabina armadio funzionale: le migliori soluzioni

Progettare una cabina armadio personalizzata consente di dar vita ad un ambiente lussuoso ed accogliente. Per farlo è essenziale studiare soluzioni personalizzate in ogni dettaglio mixando sapientemente design e ricerca dei materiali. L'obiettivo è infatti quello di sfruttare lo spazio in maniera funzionale ma anche esteticamente gradevole, in armonia con lo stile delle altre stanze. Tuttavia non è semplice orientarsi tra le diverse proposte e pertanto può essere utile avvalersi di consigli e suggerimenti per ciò che concerne la scelta, lo stile nonché la progettazione e la realizzazione della struttura.

Soluzioni personalizzate

In una casa lussuosa la cabina armadio rappresenta senza dubbio il sogno di ogni donna. Uno spazio rilassante dove custodire i propri abiti e gli oggetti più preziosi, dove prepararsi per la giornata o rilassarsi dimenticando la frenesia della quotidianità. All'interno dello showrooom del Gruppo L2G a Milano vengono proposte numerose soluzioni di arrendo ideate da GF Interior System per assecondare le esigenze di ognuno. I dettagli infatti vengono pensati, disegnati e creati al fine di essere inseriti in maniera armonica in ogni casa, sfruttando al meglio gli spazi e adattandosi ai diversi stili. Elementi di pregio, modernità e design Made in Italy si fondono insieme per creare elementi dal gusto sofisticato e lussuoso. Non solo, anche i materiali e le texture, scelti dopo accurate ricerche sul campo, garantiscono la massima funzionalità e un'estetica accattivante che cattura l'attenzione e dura nel tempo.

Scegliere la propria cabina armadio

Guzzini e Fontana, azienda italiana di grande prestigio nel mondo del design, si è affermata a livello mondiale per l'elevata qualità dei prodotti, l'inconfondibile e sofisticato stile delle proprie cabine armadio e le proposte diversificate che si adattano perfettamente alle esigenze di ogni cliente. Tra le caratteristiche che si distinguono in maniera sostanziale ci sono i materiali: legno, vetro e metallo. Essi vengono combinati con cura dai designer per realizzare elementi di arredo completamente diversi tra loro, sfruttando semplicemente le forme e le rifiniture. Tuttavia è la disposizione degli spazi e le linee a connotare ogni collezione conferendo un fascino unico e inimitabile. L'innovazione proposta dall'azienda, poi, risiede senza dubbio nella composizione delle differenti cabine armadio.

Ogni collezione, infatti, presenta un concept differente che si manifesta nella scelta delle nuance, nella gamma di mobilio e nell'allure dell'ambiente. Pensando a questa area della casa come ad un luogo indispensabile all'interno della propria abitazione, Luca Guzzini e Gary Fontana hanno elaborato proposte che, seppur intrecciate tra loro per qualità, eleganza, lusso e cura dei dettagli, si differenziano nello stile complessivo, nei colori e nella possibilità di disporre al meglio ogni armadio, cassetto, ripiano o mensola. L'obbiettivo è proprio quello di realizzare soluzioni di arredo uniche che si adattino al meglio allo spazio disponibile, risultino funzionali e allo stesso tempo abbiano un impatto visivo sofisticato.

Soluzione componibili: il miglior modo per sfruttare gli spazi

Guzzini e Fontana, brand simbolo dell'eccellenza made in Italy, propone un'ampia offerta di soluzioni componibili per guardaroba e cabine armadio. Presso lo showroom del Gruppo L2G a Milano in via Visconti di Modrone, 18, è possibile visionare le differenti collezioni e prendere ispirazione per la progettazione della cabina armadio più adatta alle proprie necessità. L'azienda e il suo staff specializzato lavorano infatti per consentire a tutti i clienti di poter sfruttare al meglio la metratura a disposizione realizzando strutture esteticamente accattivanti ma soprattutto funzionali, anche per gli spazi più ridotti. Le linee ricercate distinguono infatti i prodotti Guzzini e Fontana rendendoli elementi in grado di donare eleganza ad ogni ambiente.

Tra le collezioni GF Interior System, la linea Walking si distingue per la struttura in resistente alluminio anodizzato di colore nero. Quest'ultima risulta completamente personalizzabile sia per ciò che concerne la disposizione di ante, cassetti, ripiani e accessori interni sia per quanto riguarda le dimensioni. Il punto di forza delle soluzioni componibili Guzzini e Fontana è proprio la possibilità di realizzare una cabina armadio sfruttando tutto lo spazio a disposizione, rendendo quindi ogni ambiente funzionale e lussuoso. Solo disegnando la struttura sulla metratura della stanza, infatti, è possibile sfruttare ogni ambiente, dagli spazi più piccoli a quelli più ampi.

La linea Shadow-Box si presta anch'essa alla realizzazione su misura e si differenzia per la struttura impiallacciata in raffinato Noce Canaletto. Anche in questo caso, la soluzione è completamente componibile ed è dunque possibile disegnarla sulla basse della metratura disponibile ma anche delle proprie necessità definendo in fase di progettazione anche la disposizione e il numero di ante, ripiani, cassetti, sbarre e mensole.

Infine, la collezione Stage, con le sue ante battenti laccate, è in grado di valorizzare ogni ambiente grazie alle finiture di pregio e alla cura del dettaglio come le splendide maniglie ad incasso in nuance customizzabili in legno di Noce Canaletto.

L'azienda sviluppa costantemente nuove soluzioni e adatta le proposte alle specifiche esigenze del cliente. Per questa ragione, è possibile visitare il sito www.gfinteriorsmilano.com o lo showroom di Milano per scegliere la linea più adatta e studiare una struttura in grado di valorizzare l'ambiente e sfruttarlo al meglio utilizzando materiali pregiati.



Visitando lo showroom del Gruppo L2G in via Visconti di Modrone, 18 a Milano, i clienti possono prendere visione di tutte le collezioni del marchio e studiare insieme ai consulenti una soluzione componibile adatta alle proprie esigenze. Studiando gli spazi disponibili, le metrature e le necessità organizzative per ciò che concerne gli interni della cabina armadio o del guardaroba è così possibile realizzare una struttura elegante, sfruttando le più moderne tecnologie in fatto di design. L'azienda, leader nel settore, offre un'ampia selezione di possibilità, pensate per una casa moderna e all'avanguardia in cui l'armadio non ricopre più un ruolo marginale ma si inserisce nell'ambiente donando fascino ed eleganza.