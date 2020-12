Lavoro: 4 aspetti fondamentali per presentarsi in modo efficace

Chi è alla ricerca di un primo lavoro oppure deve presentarsi per la prima volta ad un importante evento professionale spesso ha difficoltà a capire come porsi. Troppa insicurezza o, al contrario, un ego spropositato potrebbe compromettere la riuscita dell’incontro. A questo punto è meglio fare un lavoro su di sé e mettere al centro competenze e capacità senza perdere di vista l’obiettivo finale.

Prima di presentarsi è bene verificare che tutte le informazioni che ci riguardano siano coerenti e corrette anche in rete. Se si ha un portale, un profilo pubblico sui social o qualsiasi altro spazio virtuale dove si parla di sé e del proprio lavoro è bene accertarsi che sia conforme all’immagine che vogliamo trasmettere di noi stessi. Pertanto se su Linkedin è opportuno evitare foto poco professionali, sul proprio sito è meglio verificare che indirizzo, mail e numeri siano corretti.

Presentarsi abbigliati nel modo giusto rispetto all’occasione è, allora, il secondo passo per fare bella figura. Dunque l’outfit va scelto in base al contesto e soprattutto in eventi professionali è sempre meglio scegliere un abbigliamento sobrio e, nei casi in cui è pertinente, formale.

Dando per scontato che cordialità e gentilezza fanno sempre la differenza e sono imprescindibili, passiamo alla terza mossa. Nel momento in cui siamo chiamati a parlare di noi stessi, possiamo farlo spiegando in modo chiaro e semplice i punti salienti delle attività svolte. Questo significa: elencare le esperienze pregresse e quelle in corso, i servizi che si è in grado di offrire e le competenze che si possiedono. È importante anche guardare negli occhi la persona con la quale si dialoga e rafforzare la relazione con lui/lei, ascoltando attentamente ciò che dice.