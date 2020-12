Iren Large Luce, l'offerta che incentiva la mobilità elettrica

IrenGo viene incontro ai suoi clienti con offerte imperdibili sul monopattino elettrico su questo oggetto ormai molto ricercato: in questa sezione analizziamo cosa propone.

IrenGo: 192€ di sconto sul monopattino elettrico

IrenGo propone un’occasione imperdibile su tutte quelle persone che vogliono cimentarsi ed acquistare un nuovissimo monopattino elettrico, il Nilox Doc 8Five con uno sconto di 192€ sul prezzo di partenza: tutto questo è possibile attivando l’offerta Iren Large Luce.

L'occasione è importante e da prendere al volo senza pensarci. Iren Large Luce è l’offerta per la fornitura di energia elettrica di casa, che permetterà al cliente di risparmiare 192€ sul nuovissimo monopattino elettrico Nilox Doc 8Five. Aderendo all’offerta, il cliente potrà pagare il monopattino a rate da 10€ al mese per 48 mesi, ricevendo contestualmente un bonus di 4€ al mese sulla bolletta luce. Grazie a questa operazione il costo finale del monopattino è solo di 288, compreso di spedizione in tutta Italia.

Ma sono anche altri i vantaggi per passare a Iren che mette a disposizione dei vantaggi:

Nessun intervento tecnico

Nessuna spesa per il passaggio al mercato libero

Blocco di 2 anni del prezzo della componente energia

Nilox Doc 8Five: il nuovo monopattino elettrico

Performante, tecnologico e sicuro. Queste sono le tre principali caratteristiche del nuovo modello di monopattino elettrico Nilox Doc 8Five che può essere acquistabile ad un prezzo imbattibile, grazie all’offerta che IrenGo mette a disposizione per tutti i suoi clienti.