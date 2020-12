A Natale con Pasta Fresca Morena porti in tavola gusto e risparmio

“Quest’anno a Natale gli acquisti cercate di farli presso i negozi della vostra zona e così potrete donare un po' di speranza anche alle attività locali”. Questo è l'appello che arriva da Ramon Bruno, titolare del pastificio Pasta Fresca Morena di Ventimiglia.

L'azienda da oltre 50 anni offre prodotti genuini e freschi, valorizzandone la qualità ed il prezzo. Per queste festività il pastificio vi propone una fantastica promozione e vi consiglia Ravioli di Carne e Verdura, Ravioli di Borragine, Cappelletti e Tortelloni di Ricotta e Spinaci a prezzi scontati. Su ordinazione potrete scoprire altre prelibatezze e portare in tavola prodotti freschi e pronti in pochi minuti.

Il pastificio Pasta Fresca Morena garantisce anche un servizio di consegna a domicilio dei suoi prodotti migliori. Formati di pasta fresca diversi, sempre genuini perché preparati da mani esperte con materie prime di alta qualità e consegnati direttamente a casa. Se non volete uscire di casa e al tempo stesso non volete rinunciare ai sapori della tradizione con primi a base di pasta fresca, contattate il pastificio al 0184 33461 specificando il formato e la quantità.

Il servizio di consegna a domicilio è gratuito in ambito cittadino e zone limitrofe.

Per ulteriori informazioni visitate il sito: www.pastafrescamorena.it/ o la pagina Facebook.