Scontro tra due auto, probabilmente a causa di una mancata precedenza, questo pomeriggio poco dopo le 14 a San Lorenzo al Mare sulla Statale Aurelia, al bivio per Cipressa.

Tre i feriti, per fortuna tutti non in modo grave. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e le ambulanze della Croce Bianca e D’Oro di Imperia.

I feriti sono stati portati in ospedale nel capoluogo e il traffico ha subito lievi rallentamenti sull’Aurelia per consentire i soccorsi.