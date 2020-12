Fiumi di gente nelle strade per gli acquisti di Natale: serviranno più controlli per evitare assembramenti?

La ‘terza ondata’ ci sarà: ne sono certi gli esperti a livello nazionale. Stiamo parlando del ritorno di fiamma, il terzo, del Coronavirus che dall’inizio del 2020 ha cambiato le nostre abitudini. E ora, con il nuovo Dpcm diffuso a inizio mese si stanno susseguendo le preoccupazioni per la nuova recrudescenza del Covid.

La discussione, sia a livello politico che tra la gente comune, è incentrata soprattutto sulle feste di fine anno, quando bisognerà evitare assembramenti (anche casalinghi), non si potrà fare il cenone e, men che meno si potranno organizzare concerti, manifestazioni o serate per fare baldoria. Non si potrà ma, questo non significa ovviamente che non si farà, vista la disobbedienza che, ogni tanto anche nella nostra provincia, si registra.

Nella nostra provincia c’è anche da pensare all’arrivo dei vacanzieri da seconde case che, già dal prossimo weekend potranno arrivare. Già nell’ultimo fine settimana le strade delle nostre città più importanti erano letteralmente invase per gli acquisti dei regali, con la presenza di proprietari delle case vacanze e, secondo i ben informati, anche di francesi che oltrepassano il confine per fare acquisti nel nostro paese. Fino al 20 dicembre, ovviamente, il movimento tra comuni è concesso e, quindi, chi potrà lasciare le città di Piemonte e Lombardia (magari chi già lavora in smart working) arriverà per godersi un clima diverso da quello dei luoghi di residenza, tenendo conto che tra l’altro non apriranno nemmeno gli impianti da sci.

Un fatto molto positivo per l’economia locale, anche se bar e ristoranti dovranno chiudere la sera (a eccezione dell’asporto), ma che chiaramente crea qualche preoccupazione per l’eventuale ulteriore diffusione del virus. Negli ultimi tempi (e anche ieri sera in centro a Sanremo dove sono state accese le luminarie) la maggior parte delle persone ha preso la buona abitudine di indossare sempre la mascherina e, le forze dell’ordine hanno messo in preventivo l’aumento deciso di residenti e turisti.

Difficile riuscire a controllare la situazione se non per l’utilizzo delle mascherine e per evitare gli assembramenti, visto che sul piano legale non è possibile fermare il ‘flusso’ che si sta vedendo in questi ultimi giorni. Sicuramente le forze dell’ordine faranno maggiori controlli per evitare assembramenti e resse all’interno dei negozi, dove il numero dei clienti è contingentato e deve essere controllato dai proprietari degli esercizi.

Sicuramente, nell’ultimo periodo c’è e ci sarà un allentamento della presa, con il rischio calcolato, per far prendere una piccola boccata d’ossigeno alle attività. Questo anche in funzione del miglioramento della situazione negli ospedali, dove sono diminuiti i ricoveri. Tra l’altro, nelle ultime ore, il direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti ha confermato che l'estate e i suoi eccessi hanno solo parzialmente contribuito all'aumento dei casi in autunno. Secondo il medico ha fatto da moltiplicatore il ritorno alla vita normale e produttiva della fine di settembre (scuola, trasporti affollati e altre attività).

Sicuramente i controlli, dal prossimo fine settimana, aumenteranno in tutte le città della nostra provincia e non è escluso che venga previsto anche un servizio coordinato dalla Questura, per mettere in campo tutte le forze dell’ordine. Bisognerà ovviamente capire se ci saranno modifiche al Dpcm e se saranno presi provvedimenti anche da parte dei Sindaci locali.