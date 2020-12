Ventimiglia: da domani va in pensione il dipendente comunale Antonio Fimmanò, 24 anni di lavoro senza un giorno di malattia

Sarà da domani in pensione il dipendente comunale Antonio Fimmanò. Ex Sindaco di Soldano (ora è vice di Isio Cassini) ha lavorato per 24 anni nell’ente della città di confine.

Stimato da tutti per la sua dedizione al lavoro, ha sempre messo in campo la sua grande volontà e le sue capacità, apprezzate anche dagli ‘avversari’ politici. Andrà in pensione con un record difficile da battere e con un ruolo non facile da sostituire: in tutti gli anni in cui ha lavorato non è mai stato assente per malattia.

Sempre disponibile e con grande conoscenza delle dinamiche interne alla macchina comunale non si è mai tirato indietro, anche nell’ultima emergenza dovuta all’alluvione. Ora si dedicherà alle sue passioni, in particolare la politica, soprattutto nel suo comune, Soldano.