Sanremo: l'assessore Faraldi si complimenta con la Ginnastica Riviera dei Fiori per i risultati di Rimini

L’assessore al turismo e allo sport Giuseppe Faraldi così interviene in merito ai risultati recentemente ottenuti dall’asd Ginnastica Riviera dei Fiori a Rimini, in occasione delle sezioni “silver” della FederGinnastica per le gare del calendario nazionale FGI.

“I più sinceri complimenti per i risultati ottenuti dalle ginnaste dell’asd Ginnastica Riviera dei Fiori. La costanza, la preparazione e la passione delle giovani atlete ha permesso di conquistare importanti posizioni in un momento davvero difficile e delicato come quello che stiamo vivendo e che richiede ancora più sacrifici e impone maggiori difficoltà da superare. Un sincero augurio, quindi, all’asd Ginnastica Riviera dei Fiori affinché prosegua questo cammino con sempre maggiore successo” - sottolinea Faraldi.