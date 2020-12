Sanremo: i genitori continuano nella loro protesta contro la chiusura di una sezione alla scuola dell’infanzia ‘Mary Poppins’

Dopo la prima uscita sulle pagine del nostro giornale, i genitori dei bambini della materna “Madre Francesca di Gesù” continuano nella loro opposizione alla chiusura della sezione.



“Ci uniamo quindi alla richiesta dei consiglieri Lombardi e Cozza affinché il sindaco e la giunta si adoperino per evitare che chiudano la sezione in modo definitivo - dichiarano le famiglie in una nota - la posizione centrale ha un bacino di utenza elevato, l’anno scorso dopo due giorni dall’apertura delle iscrizioni i posti erano esauriti, ma non è stata fatta una lista di attesa in quanto i genitori che chiedevano l’iscrizione venivano indirizzati su altre scuole che avevano posti liberi. Come mai quindi chiudono proprio lì una sezione?”.

“Com’è possibile che non sia interesse della scuola “salvare” dei posti presso una scuola materna che ogni anno ha più richieste di quelle che riesce a soddisfare? - aggiungono le famiglie - ci sembra che ancora una volta non si voglia rispettare le scelte dei genitori, ma che dall’alto si voglia decidere per altri interessi quali strutture chiudere e quali salvare. Togliere posti ad una scuola materna che già non riesce a soddisfare la richiesta ci pare assurdo e soprattutto irrispettoso verso noi genitori. Infatti non è semplice nella vita quotidiana riuscire ad incastrare impegni di lavoro e familiari; togliere posti ad una scuola materna che logisticamente è comoda per tante famiglie è davvero assurdo. Noi genitori siamo pronti a fare quanto è possibile per risolvere questo problema”.