Orientamento scolastico: l’Istituto Comprensivo Sanremo Levante si presenta ai genitori in videoconferenza

L’Istituto Comprensivo Sanremo Levante, in una lettera rivolta ai genitori, comunica che presenterà l’offerta formativa per l’anno 2021/2022 in videoconferenza.

“Causa emergenza sanitaria – spiegano il dirigente scolastico dott.ssa Anna Maria Fogliarini e gli insegnanti della scuola secondaria -, quest’ anno non siamo in condizione di poter dare seguito alla consueta illustrazione dell’offerta formativa delle scuola secondarie del nostro Istituto che comportava la presentazione di alcuni insegnanti dello staff e la visita degli edifici scolastici.

Vi invitiamo comunque a prendere parte ai seguenti incontri in videoconferenza che avranno luogo secondo quanto indicato nella sottostante tabella





Vi illustreremo i progetti del PTOF e le modalità organizzative dell’offerta formativa.

Vi ricordiamo che già dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020 19 Dicembre 2020 potrete registrarvi sul portale dedicato (www.istruzione.it/iscrizionionline/). Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore senza effettuare ulteriori registrazioni.

La domanda di iscrizione potrà essere inoltrata dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 fino alle 20:00 del 25 gennaio 2021

Sul sito all’indirizzo http://www.icsanremolevante.education/didattica/ptof/ sono reperibili informazioni sull’offerta formativa dell’Istituto; all’indirizzo http://www.icsanremolevante.education/scuole-secondarie-di-igrado/scuola-media-g-pascoli/, è rinvenibile la brochure informativa sul plesso Pascoli.

Vi aspettiamo”.



(in basso la brochure dell'Istituto Sanremo Levante)