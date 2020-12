Giorno di dolore per la Confcommercio imperiese, che piange la scomparsa di Mircko Salvaterra, fratello della funzionaria di Sanremo, Dima

La Confcommercio della Provincia di Imperia oggi si stringe attorno a Dima Salvaterra, funzionaria della sede di Sanremo e alla sua famiglia, per piangere la scomparsa del fratello Mircko, di 49 anni.

Il presidente provinciale di Confcommercio Enrico Lupi e quello sanremese Andrea Di Baldassarre hanno evidenziato come oggi sia "una giornata di dolore".

Oltre ai vertici provinciali e locali di Confcommercio e al Direttivo, tutto il personale degli uffici si stringe oggi commosso attorno alla collega Dima e alla famiglia, piangendo la prematura scomparsa di Mircko. Un cordoglio sincero e profondo, che gli amici e colleghi di Confcommercio vogliono far giungere a Dima, a tutti i famigliari di Mircko e in particolare alla mamma.