Da 5 giorni Badalucco è senza bancomat: un disagio inaccettabile per gli abitanti

A Badalucco da cinque giorni non è possibile svolgere operazioni allo sportello automatico del bancomat della banca Carige. Il disagio nel borgo della valle Argentina è notevole anche perché lo sportello bancario fisico della Carige apre solo due giorni alla settimana il lunedì e il giovedì e a causa delle restrizioni per la pandemia, vi si può accedere solo con appuntamento.

A peggiorare la situazione, anche lo stop forzato della cassa automatica delle locali poste. Un disservizio sfortunatamente coinciso con il cambio dell'apparecchiatura a seguito dell'installazione di un'esemplare di ultima generazione.

Secondo quanto si apprende da fonti locali di Carige, il problema legato al bancomat dipenderebbe non dall'istituto di credito ma dal gestore della linea internet. Una spiegazione che regge solo fino ad un certo punto e che sta creando non poco malcontento tra i badalucchesi.



"Noi che siamo correntisti - spiega un cliente badalucchese che ci ha segnalato il problema - ci rivolgiamo all'istituto di credito. Devono garantire comunque il servizio. Potrebbero ad esempio aprire lo sportello in più giorni, al momento sono veramente pochi per le esigenze che non riguardano solo Badalucco".



I badalucchesi che hanno bisogno di denaro contante per le spese quotidiane in paese, come ad esempio comprare il pane o il giornale, o fare la spesa, sono costretti a percorrere la SP548 fino a Taggia. "È una questione di mentalità. - ci dice un altro cliente di Carige - Basta vedere le pessime condizioni della viabilità locale oltre al fatto che qui la fibra e il metano sono fantascienza. D'altronde tutto ciò si coniuga con la rassegnazione delle popolazioni locali di fronte alla riduzione progressiva di servizi. La soglia di sopportazione è ormai molto ridotta".