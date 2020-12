Attualità |

Nobel Week, a ‘2 ciapetti con Federico’ Gianfranco Trapani: “Cambiare il modo di fare economia e sviluppo, altrimenti questa non sarà l’ultima pandemia”

Al via oggi la tre giorni della Nobel Week virtual edition. “Bisogna migliorare il rapporto con il mondo, l’ambiente, l’economia e la salute” ha detto Gianfranco Trapani, Direttore Alfred Nobel’s Friends Study Center Sanremo.

Gianfranco Trapani

“Questa sarà un’edizione che avrà al suo interno quattro grandi aree tematiche: economia, medicina, letteratura e chimica”. Ad illustrare la Nobel Week virtual edition, che prende il via oggi, è Gianfranco Trapani, Direttore Alfred Nobel’s Friends Study Center Sanremo, ospite a ‘2 ciapetti con Federico’. In programma tre giornate di incontri, fruibili sul canale YouTube di Villa Nobel, con interventi di alto profilo. “Un’edizione virtuale per tenere comunque sempre viva la fiamma della cultura in un momento cosi difficile – ha spiegato – Devo quindi ringraziare la società Prime Quality, con l’amministratore delegato Gianmaria Leto, che ha messo a disposizione la struttura per poterla svolgere”. Il filo conduttore, tra le quattro aree tematiche, sarà quello della salute e della sostenibilità. “La salute è importante, ma la sostenibilità senza salute non esiste – ha detto Gianfranco Trapani - Tutto quello che sta accadendo nel mondo è anche legato al fatto che abbiamo perso il concetto di sostenibilità. Io penso sempre a Papa Francesco quando dice che bisogna cambiare il modo di fare economia ed il concetto di sviluppo. Lui affronta la questione sotto il profilo religioso, altri economico, ed io per quel che riguarda la salute. Sono cose che devono essere connesse, altrimenti questa non sarà l’ultima pandemia. E’ un concetto che noi dobbiamo avere come cittadini, la pandemia si è creata per una serie di circostanze, però se noi interveniamo e riusciamo a migliorare il rapporto con il mondo, l’ambiente, l’economia e la salute, sicuramente le cose andranno meglio soprattutto per i nostri figli”. Guarda l’intervista completa in cui viene illustrato nel dettaglio il programma della Nobel Week: Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico "2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it

Federico Marchi

Iscriviti alla chat WhatsApp dedicata alla nostra rubrica di approfondimento settimanale.

Ogni martedì alle ore 21.00 sarà online la rubrica “2 ciapetti con Federico” condotta da Federico Marchi. Per rimanere informati sugli ospiti, sulle tematiche trattate e per intervenire con le vostre domande in diretta, potete iscrivervi al nostro servizio gratuito. Come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 348 095 4317

- inviare un messaggio con il testo CIAPETTI

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SANREMO sempre al numero 0039 348 095 4317.