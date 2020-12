Sanremo: asfalto di strada San Martino che cade a pezzi, la mail e le foto di un nostro lettore

Un nostro lettore, Federico, ci ha scritto per segnalare i problemi di cedimento dell’asfalto in strada San Martino:

“Vivo nel quartiere san Martino e vi invio le foto di un tratto di strada san Martino, tra il civico 81 e il civico 112, che sta evidentemente cedendo al peso dei mezzi che transitano per la via e all’usura del tempo. Passo ogni giorno per questo pezzo di strada e vedo quotidianamente il peggioramento. La carreggiata in quel punto si stringe e i mezzi (dalle auto ai furgoni dei vari corrieri) sono costretti a passare con ruote e peso sul punto ‘debole’. Onde evitare di arrivare un giorno e di trovare un traforo, magari con metà di un’automobile dentro, vi mando queste immagini, sperando in un intervento da parte del comune per mettere in sicurezza la strada (è pericolosa anche per chi ci passa a piedi, per quanto dall’altro lato della strada vi sia un marciapiede”.