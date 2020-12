Imperia: restyling del centro di Oneglia, Scajola "Ipotesi allargamento via Agnesi per viabilità alternativa, inizio pedonalizzazione dell'area"

"E' un rifacimento di tutto ciò che è il centro di Oneglia, l'abbiamo fatto con un buon progetto, con un grande entusiasmo in tempi brevi, con il fondo strategico che la Regione Liguria ci ha concesso". Lo ha detto il sindaco di Imperia Claudio Scajola a proposito del restyling dei portici di via Bonfante e di piazza Dante.



Scajola, in merito alle voci su una possibile pedonalizzazione del centro di Oneglia ha risposto: "Nei progetti di questa amministrazione, anche qui vedremo come riuscire a finanziarlo c'è un'alternativa attraverso l'allargamento di via Agnesi che possa consentire una viabilità alternativa. Quello che abbiamo aperto in piazza Dante è già una piazza senza autobus con delle aree verdi e dei posti per le biciclette. Diciamo che è l'inizio di un percorso di pedonalizzazione dell'area".