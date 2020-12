Fondo strategico e progetti futuri per Imperia, Marco Scajola: "Vicinanza della Regione al territorio e alle amministrazioni" (video)

L'assessore regionale Marco Scajola ha partecipato questo pomeriggio all'incontro in comune a Imperia insieme al sindaco Claudio Scajola e al presidente della Regione Giovanni Toti, durante il quale si è parlato del fondo strategico regionale, con cui è stato finanziato il restyling dei portici di Oneglia e di piazza Dante, e con cui potranno essere finanziati altri progetti per il futuro della città.



“Oggi a Imperia una riunione importante con il comune, - ha commentato Marco Scajola - tanti i temi trattati soprattutto il nostro fondo strategico che ha portato quasi sei milioni di euro nella città di Imperia che sono stati investiti. Questa sera abbiamo partecipato anche all'inaugurazione di fine lavori di via Bonfante, di piazza Dante, che sono stati finanziati grazie alla Regione Liguria per oltre un milione e mezzo di euro, quindi una grande collaborazione, stiamo lavorando anche sul piano regolatore portuale, sul piano urbanistico demaniale.



Tante scelte strategiche che la città di Imperia vuole fare, giustamente vuole intraprendere e noi stiamo seguendo come amministrazione regionale cercando di essere vicini al territorio, di essere vicini alle amministrazioni. Così come facciamo con il comune di Imperia facciamo con tutte le altre realtà, oggi siamo a Imperia nei prossimi giorni saremo in altre località, ma quello che conta è che la Regione Liguria vuole essere propositiva con finanziamenti economici attraverso il fondo strategico e con iniziative giuridiche come ad esempio quella di sostenere scelte urbanistiche di grande rilevanza per il territorio”.