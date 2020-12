Natale: Le 7 domande cruciali per trovare il regalo perfetto

Ogni anno è la stessa storia: vuoi trovare il regalo perfetto, ma non sai come e vorresti evitare di girare per negozi ore e ore cercando un'improvvisa ispirazione.

Il problema è che se non sai cosa stai cercando, sarà molto difficile riconoscere il regalo perfetto pur avendolo sotto i tuoi occhi. Devi quindi cambiare strategia e le 8 domande cruciali che ti proporremo in questo articolo ti aiuteranno a trovare - finalmente - il regalo perfetto per il tuo partner, i tuoi genitori, i tuoi amici... qualsiasi destinatario.

Prima di iniziare con le domande però, c'è una cosa fondamentale che devi sempre tenere a mente quando inizi a fare acquisti di regali per chiunque: Non si tratta di ciò che piace a te, ma di ciò che potrebbe piacere al destinatario. Sarebbe troppo facile individuare qualcosa che ami e presumere che anche il tuo partner/amico/genitore lo amerebbe. Quindi, come puoi farlo facilmente, non solo a Natale, ma ad ogni occasione in cui sono attesi dei regali?

Le 7 domande cruciali per trovare il regalo perfetto

1) Cosa piace al destinatario?

Questa è una domanda piuttosto logica e ti aiuterà a concentrarti sull'altra persona piuttosto che su di te. Probabilmente se ti ritrovi nella posizione di comprare un regalo, questa persona ti è già abbastanza vicina ed i suoi interessi dovrebbero essere noti. In caso contrario, una semplice domanda diretta (o anche a suoi conoscenti) non fa mai male.

2) Che cosa non piace al destinatario?

Come è importante sapere cosa il destinatario apprezza, è altrettanto importante essere in grado di escludere molte cose che non gli piacciono. Ad esempio, la persona potrebbe amare molto i colori, ma in assoluto odiare il rosso. E' facile notare come questa diventi un'informazione essenziale. Come un colore, altre persone potrebbero non sopportare determinati tessuti, un cibo in particolare, un oggetto specifico, una marca, ecc.

3) Allergie / fobie / problemi di salute da prendere in considerazione?

Questa domanda è più facilmente comprensibile con degli esempi:

I fiori sono fantastici a meno che il destinatario non soffra di allergia.

Comprare un cesto natalizio può essere un regalo perfetto, ma non se contiene cereali e la persona è celiaca.

Il vino per un astemio non è esattamente il regalo preferito.

Un volo tandem in parapendio per chi soffre di vertigini non è esattamente indicato.

4) Qual è lo stile del destinatario?

Da come una persona si veste, da come è arredata la sua casa e addirittura da che mezzo guida, si possono raccogliere un sacco di informazioni utili per fare un regalo azzeccato.

5) Di cosa potrebbe aver bisogno?

Anche in questo caso degli esempi possono rendere meglio l'idea:

La persona sta seguendo un corso di formazione in qualcosa? Potresti procurargli qualcosa di utile collegato all'argomento.

Un'amica è single da poco? Un regalo da vive sex potrebbe tirarla su di morale.

potrebbe tirarla su di morale. Nei prossimi mesi il destinatario ha in programma qualcosa che potrebbe suggerire un'idea? Ad esempio: inizio di un nuovo lavoro, vacanza in un luogo specifico, ecc.

6) Qual è il tuo budget?

Qualunque sia il tuo budget, sappilo e rispettalo. Questo ti aiuterà a sapere dove fare acquisti e cosa puoi guardare. E ricorda: non devi spendere troppo per trovare il regalo perfetto e spesso è vero il contrario.

7) C'è qualcosa di specifico per voi due che ha un significato speciale?

Hai un ricordo speciale con un amico che creerebbe l'idea perfetta per un regalo? Un momento emozionante con il tuo partner che potrebbe essere richiamato da un oggetto specifico? Spesso una situazione speciale con una determinata persona può essere il collegamento giusto per trovare il regalo migliore.

Una volta risposto a tutte queste domande sarà molto facile trovare un regalo, qualsiasi sia la persona che lo riceverà. Dovrai magari investire più tempo per il brainstorming, ma questo ti aiuterà a risparmiarne un sacco per la ricerca vera e propria. Con il tempo poi, utilizzando questa lista di domande frequentemente, sarai in grado di individuare sempre più facilmente cosa piace - e cosa non piace - ad ogni persona e sarai in grado di raccogliere anche i minimi dettagli senza nemmeno rendertene conto. Donare un regalo che viene veramente apprezzato dal destinatario è una sensazione speciale ed indescrivibile e per questo vogliamo che tutti abbiano la possibilità di trovare il regalo perfetto sempre e per chiunque.