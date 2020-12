Tiro con l'Arco: nello scorso weekend, ultima gara nella Liguria di ponente per l’anno 2020

In questo anno così difficile gli Arcieri Imperiesi San Camillo non si sono persi d’animo e hanno realizzato 5 gare: 3 interregionali, 1 giovanile e 1 sperimentale estiva festeggiando così i 40 anni di attività. Certo non poche condizioni sono state poste dalla Federazione Italiana Tiro con l’Arco, ma con la forte motivazione che li contraddistingue e con il sostegno e l’aiuto di molti soci sono riusciti a portare avanti anche l’attività agonistica.

Sabato 5 e domenica 6 dicembre si sono svolte due gare, una giovanile e una interregionale, l’ultima dell’anno nel ponente ligure. Non sono mancati i buoni risultati.

Nella giornata di sabato hanno gareggiato i giovani riportando buoni posizionamenti:

Lazzarini Paolo, Olimpico Allievi, secondo posto;

Cassini Giacomo, Olimpico Ragazzi, primo posto;

Dardanelli Matteo, Olimpico Ragazzi, sesto posto;

Dulbecco Eleonora, Olimpico Ragazzi, secondo posto;

Delucis Viola, Olimpico Ragazzi, quarto posto.

Parallelamente, sia sabato che domenica, si è disputata una gara interregionale per Senior e Master che ha registrato una buona partecipazione. Per quanto riguarda i risultati, non sono certo mancati:

Per Arco Nudo Senior Maschile si sono così posizionati: Zunino Mirko (1°), Piccioli Riccardo (3°), Ferri Guido (4°), Crespi Antonello (5°).

Per Arco Nudo Master Femminile si è posizionata al 1° posto Di Maio Giulia.

Anno chiuso in bellezza, dunque, e un arrivederci a febbraio per la prima gara dell’anno.