“Che Natale ci aspetta?”. Analisi e prospettive questa sera a ‘2 ciapetti con Federico’ in onda alle 20:45

“Che Natale ci aspetta?”. E’ questa la domanda che ci porremo questa sera nella nuova puntata di ‘2 ciapetti con Federico', in onda alle ore 20:45, per il tradizionale appuntamento del martedì sera condotto da Federico Marchi.

Ospite in video collegamento ci sarà l’assessore al turismo di Sanremo Giuseppe Faraldi, che parlerà di come saranno affrontate le festività natalizie e della programmazione turistica futura. In trasmissione, per analizzare la parte ricettiva sia alberghiera sia delle seconde case, interverranno il presidente provinciale della Federalberghi Igor Varnero e l’agente immobiliare Carlo De Andreis Bessone di ImmoSanremo.

‘2 ciapetti con Federico' andrà in onda questa sera alle ore 20:45, sui siti Sanremonews e Imperianews, sulle rispettive pagine Facebook, e sulla pagina ufficiale della trasmissione.

