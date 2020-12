Il 15 dicembre all'osteria 'La Ciotola' l'incontro con la scrittrice Morena Fellegara

Dopo la presentazione del suo primo libro "Un pastis al Bar Marco", Morena Fellegara è nuovamente ospite gradita martedì 15 dicembre alle ore 16.30 all'osteria La Ciotola, in via Santo Stefano 4, all'ingresso della Pigna, per presentare la sua ultima fatica letteraria (conclusione ore 18).

Riprendono quindi gli Incontri con l'Autore/l'Autrice presso La Ciotola, che vogliono promuovere e valorizzare le opere, gli scrittori e le scrittrici del nostro territorio, che ha radici e tradizioni profonde nella letteratura legata all'ambiente, alla sua storia e al suo vissuto.



Si svolgono nel rispetto delle condizioni di sicurezza, i posti sono limitati ed è necessario prenotare per partecipare.

Morena Fellegara, di professione infermiera e con la vocazione della scrittura, ha esordito recentemente con il suo 'Un pastis al Bar Marco' (Fratelli Frilli Editori, 2020), che si rifà all'esperienza familiare del bar gestito dai genitori in via Martiri, vero luogo di incontri e di esperienze. Da questi Morena ha tratto materiale per il suo primo libro, che ha avuto un notevole successo e da cui continua a prendere spunti per far vivere personaggi e storie nei suoi nuovi lavori.

E proprio Mario, il barman investigatore del Bar Marco, è il protagonista di una nuova avventura ambientata questa volta in Piazza Bresca in un racconto intitolato "Aiga ae corde", che ha un esplicito riferimento ad un fatto storico importante per Sanremo e ad un personaggio famoso, Capitan Bresca....

Cosa avrà architettato Morena Fellegara per farci ritrovare Mario in piazza Bresca, la piazza movimentata e colorata della città moderna dedicata proprio a Capitan Bresca?

Possiamo leggere il racconto all'interno del volume "I luoghi del noir", una antologia edita dei Fratelli Frilli Editori di Genova, che ha l'ambizione e l'obiettivo di far vivere luoghi, paesaggi, tradizioni, storie locali dalle Alpi alla Sicilia, attraverso la penna di 53 scrittori, impegnati con crimini e delitti. Prefazione dello scrittore Bruno Morchio.

Un libro appassionante, coinvolgente, curioso, divertente, variegato, a cui Morena Fellegara ha portato la storia e la voce della nostra città.

Un'occasione speciale che ben si inquadra nel periodo prossimo alla feste natalizie: Morena Fellegara dialogherà con Daniela Cassini e a fare da cornice ci saranno le letture dal libro di Loredana De Flaviis, attrice del Teatro dell'Albero. Al termine un brindisi augurale.

Per il rispetto delle norme di sicurezza, all'incontro con posti limitati si potrà partecipare su prenotazione, telefonando al numero 0184/507609 o al 338/4477160.