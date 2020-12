Mobilitazione di soccorsi sulle alture di Rocchetta Nervina per un ciclista in difficoltà. L'uomo è infreddolito ma in buone condizioni ed è stato in grado di fornire ai soccorritori la propria posizione gps

La persona si trova in una zona particolarmente impervia e difficile da raggiungere, nei pressi del passo della croce dove i soccorsi potranno arrivare soltanto a piedi.