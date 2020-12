Tennis Tavolo: l'impegno e la dedizione dell'ASDTT Arma di Taggia portano ad eccellenti risultati

Sono le parole dell'AsDtt Arma di Taggia, importante società ponentina di Tennis Tavolo, che prosegue: "Ci riferiamo al fatto di aver partecipato con successo al progetto fortemente voluto dalla Federazione Italiana Tennis Tavolo, per valorizzare le società della nostra disciplina, a seguito del quale siamo stati riconosciuti meritevoli di poterci fregiare dello Status di 'Scuola di Tennis Tavolo', con tanto di targa da esporre all'ingresso del proprio impianto sportivo. Questo riconoscimento avviene dopo un lungo ed approfondito percorso di formazione a cui la nostra società ha partecipato, vedendo artefici di questo cammino i formatori Federali: Matteo Quarantelli, Ivan Lanzoni Malagoli e Domenico Colucci, assieme ai Dirigenti e ai Tecnici di diverse società, che per noi era riferito alla zona Nord-Ovest composto da Liguria, Piemonte Valle d'Aosta e Lombardia. Per quanto ci riguarda la fattiva presenza ai corsi è stata assicurata da Roberto Torgano, attuale Presidente dell'ASDTT Arma di Taggia, in qualità di Dirigente e Tecnico, da Mario Manfrin, Vice Presidente, anch'esso in qualità di Dirigente e Tecnico e Claudio Crotti, Tecnico del settore giovanile, con il ruolo di Tecnico".

"Per sancire l'importanza del progetto e il traguardo raggiunto, vi invitiamo a leggere la lettera, di seguito riportata, inviataci dal Presidente Nazionale FITET Renato Di Napoli, recante le congratulazioni per risultato conseguito. Ci preme evidenziare che è possibile verificare la presenza della nostra società consultando il portale nazionale delle Scuole di Tennis Tavolo".