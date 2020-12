Pugilato: importanti risultati per gli atleti della Sanremoboxe, cresce il medagliere 2020

Cresce il medagliere 2020 della Sanremoboxe. Dopo la medaglia d'argento vinta a Montesilvano da Thomas Fontò, ai campionati italiani schoolboy, categoria 46 kg nel mese di ottobre, si aggiunge quella del pugile Alessio Lugarà, vinta a Centrale.

Lugarà ha conquistato l'oro vincendo ogni confronto alle selezioni regionali della categoria Elite kg 75, organizzati dalla società asd Sport Savona Arti marziali nel weekend scorso a Savona. "... ha ricevuto anche i complimenti dell'arbitro internazionale Enzo La Gala. - sottolineano dalla Sanremoboxe - Il pugile matuziano potrà partecipare agli Assoluti d'Italia che si terranno nel mese di gennaio a Roma dove si confronterà con i migliori atleti provenienti da tutte le regioni e dei gruppi sportivi, anche delle forze dell'ordine ecc...".



Inoltre, nella serata di sabato la Sanremoboxe ha fatto esordire l'atleta Iliass Tahiri nella categoria Youth 54 kg. Si è aggiudicato il match vincendo ai punti contro il più esperto Mouine Kelfi pugile della Celano boxe di Genova.



Grande soddisfazione per i tecnici della Sanremoboxe: Stefano Veglia, Tony Fontò, Matteo Calvini e del presidente Riccardo Zunino. "Si tratta di importanti risultati raggiunti dai nostri atleti in un anno difficile per lo sport dove si sono allenati prima in casa da soli, poi all'aperto per poter tornare in palestra solo negli ultimi mesi" - concludono.