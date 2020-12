Vallecrosia: oltre 150 panettoni venduti per beneficenza, grande soddisfazione per gli Alpini

Questa mattina sul solettone nord di Vallecrosia gli Alpini hanno venduto oltre 150 confezioni di panettone nell'ambito dell'iniziativa 'Un panettone per beneficenza". L'iniziativa si è svolta alla presenza del capogruppo degli Alpini di Vallecrosia Pinuccio Turone.

"Questo ci onora e ci da lo spunto per continuare ad essere sempre presenti qualsiasi iniziativa ci coinvolga in città e anche fuori per rappresentare gli Alpini e Vallecrosia - sottolinea - L'incasso sarà destinato per opere benefiche contro il Covid".



Questa mattina gli alpini hanno sfidato le rigide temperature ma con il loro spirito di volontariato e con la voglia di aiutare il prossimo hanno raggiunto un grande risultato che onora il loro motto: aiutare chi ha bisogno. "Purtroppo la seconda giornata di vendita prevista per domani non sarà effettuata - afferma il capogruppo Pinuccio Turone - in quanto siamo rimasti senza neanche più un panettone".



"Sapremo organizzarci meglio per l'anno prossimo incrementando la quantità di pezzi, vista la vicinanza che le persone ci hanno dimostrato oggi e tutte le volte che ci mettiamo all'opera. - conclude - Nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questa raccolta di beneficenza, come gruppo alpini di Vallecrosia cogliamo l'occasione per augurare un sereno Natale a tutta la comunità Vallecrosina".