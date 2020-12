Sanremo: l'associazione 'La Città Invisibile' porta avanti la memoria di Enrico Adler

L'associazione "la Città Invisibile" ha voluto ricordare la figura di Enrico Adler, il 58enne di Sanremo morto il 23 novembre 2008. Questa realtà ha raccolto l'eredità di questo sanremese promuovendo diverse iniziative che portassero avanti i valori in cui credeva Adler.



"Ci sono persone che diventano personaggi. Enrico Adler è stato uno di questi. Enrico, che ci ha lasciato prematuramente, a 58 anni, ha vissuto con il continuo intento di realizzare i suoi ideali, sempre dalla parte dei perdenti. - raccontano dall'associazione - Enrico, insegnante ed intellettuale profondo, considerava il rispetto dell'ambiente e di ogni forma di vita una imprescindibile necessità personale e collettiva. L'associazione “la Città Invisibile “ ha raccolto l'impegno della "Biblioteca Adler" e, da anni, assegna un premio ad associazioni, persone, esperienze che si propongono di realizzare la stessa scelta di campo di Enrico".

"Enrico è morto il 23 novembre 2008, ma il nostro impegno verso chi come lui ha scelto di prestare attenzione all'ambiente, ai più deboli, alla cura della cultura del territorio continua, seppur con l'interruzione di questo anno che, come sappiamo, ha reso impossibile incontri collettivi e eventi aperti liberamente al pubblico. - aggiungono - Consideriamo il nostro impegno, che perseguiamo orgogliosamente, una tra le tante eredità di Enrico Adler, tanto più che ha permesso a tanti ragazzi del secolo scorso, di ritrovarsi di nuovo insieme per realizzare obiettivi concreti. Davvero un regalo grande per tutti noi".



"Nelle nostre riunioni, oltre a preparare le diverse manifestazioni di questi ultimi anni ( tra le altre ricordiamo il cinquantenario del 1968 con 15 giorni di eventi e nel 2019 il convegno “ Se lo sviluppo abbraccia la bellezza “ oltre agli ormai consolidati Premi dedicati a Adler) abbiamo il piacere di ritrovarci tra persone con ideali simili. Persone con storie ed età diverse che si incontrano periodicamente, anche a tavola, e che da anni si prefiggono di costruire almeno un mattone per migliorare un poco il mondo dove viviamo. Ecco caro Enrico noi pensiamo che sia giusto ricordarti così: delle buone cose per una buona causa" - concludono da "La Città Invisibile".